“​​Там, де вас чекають”: новий проект Мінцифри допоможе українцям евакуюватися та знайти житло

Одна з мільйона речей, яка виводить із рівноваги – невідомість. І навіть коли навколо рідного дому стає все гучніше та небезпечніше, страшно зробити крок у нікуди. Як евакуюватись та де знайти житло переселенцям у незнайомому місті?

Міністерство цифрової трансформації України, Укрзалізниця та Офіс Президента спільно створили проект під назвою Там, де вас чекають, покликаний допомогти українцям евакуюватись потягом та знайти прихисток.

Вибрати місце призначення можна на інтерактивній мапі, на якій зазначені вільні місця у різних областях.

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На сайті з інтерактивною мапою можна:

переглянути кількість місць, які кожна область може запропонувати для безоплатного розселення

знайти телефони контактних центрів та звернутися по допомогу самостійно

Після прибуття у такі міста як Київ, Харків, Одеса, Запоріжжя та Лозова, можна звернутись до співробітників Укрзалізниці, які реєструватимуть переселенців в єдиній системі та допоможуть визначитися, куди рухатись далі.

А потім на вокзалах у Львові, Ужгороді, Чернівцях та Івано-Франківську волонтери та залізничники допоможуть зареєстрованим українцям потрапити до місця поселення.

Зареєструватися в системі можна буде навіть у деяких поїздах УЗ. Тож не соромся спитати про таку опцію в провідника.

Залишити заявку на евакуацію з проживанням можна самостійно через контакт-центр УЗ за номером телефону 0 800 503 111.

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