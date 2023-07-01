Андрій Стріхарський відвідав Херсон та передав мешканцям допомогу від Черкаської області

Народний депутат Андрій Стріхарський відвідав Херсон та передав мешканцям міста й області гуманітарну допомогу від Черкаської області.

Про це Андрій Стріхарський повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС нардеп привіз разом з колегами – народним депутатом Олександром Завітневичем та секретарем Черкаської обласної організації політпартії Слуга Народу Олексієм Пєчніковим.

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Вони відвідали Херсон та Комишан, побачили зруйновані будівлі від влучань снарядів, затоплені будинки та знищену природу після катастрофи, яка стала справжнім екоцидом для регіону.

За останніми оцінками, через теракт на Каховській ГЕС загинули 18 людей, понад 30 осіб зникли безвісти. Люди втратили майно, приблизно 880 тисяч людей втратили доступ до централізованого водопостачання. Наслідки для екосистеми жахливі.

На справжню пустелю перетворюються національні парки Великий Луг та Кам’янська Січ. На відновлення цих територій до природного стану потрібні десятиріччя. Уже зараз підрив ГЕС завдав цим паркам збитків на мільярди доларів.

Андрій Стріхарський зазначив, що з Черкащини доставили продукти, ліки та предмети першої необхідності, підтримали мешканців та розповіли про подальші кроки влади по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

— З початку війни Херсонщина постійно в заголовках новин. Це місто недарма називають “незламним”. На долю його мешканців випали важкі випробування окупацією, безперервними обстрілами, а тепер й терористичним актом — підривом Каховської ГЕС. Окупанти даремно намагаються залякати наших людей. Вони стійкі та мужні, але зараз потребують нашої допомоги, й тому ми тут, — наголосив Андрій Стріхарський.

Стріхарський з колегами також розпитали про потреби людей, подивились поточний стан відновлення комунальної інфраструктури та хід ліквідації наслідків підтоплень, привезли понад дві тонни борошна, 10 000 упаковок ліків, 15 000 інсулінових шприців, 500 фільтрів для води, а ще сварки, лопати, сніданки, каву, предмети гігієни, крупи, супи швидкого приготування тощо.

— Де б не були наші люди, вони мають відчувати підтримку. Ліквідація наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС — це величезний комплекс завдань перед державою та відповідними службами, що включає інфраструктурні, екологічні, гуманітарні питання. Ми бачимо, як люди зі всієї країни кинулися на допомогу, коли сталась ця жахлива катастрофа. Це прояв нашої єдності та солідарності українського народу. Разом ми зробимо все, щоб як найшвидше подолати її наслідки, — додав Андрій Стріхарський та подякував всім, хто долучився до допомоги.

Нагадаємо, раніше Андрій Стріхарський заявляв, що повоєнна відбудова країни має обов’язково враховувати принципи безбар’єрності – від зручних умов побутового життя для всіх категорій громадян до безперешкодного отримання послуг, освіти та роботи.

Також повідомлялось, що Андрій Стріхарський обговорив з міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем розв’язання проблеми річки Рось, що перебуває на межі екологічної катастрофи.

Крім того, Андрій Стріхарський презентував проект із забезпечення внутрішньо переміщених осіб у Черкаській області новим житлом.

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