Тепер зарядне для IРhone буде у всіх. Apple переводить свої пристрої на Type–С

Раніше Apple для всіх пристроїв використовував тип зарядного lightning, тоді як Європу підкорював Type–С.

ЄС та Apple ніяк не могли домовитися про стандартний формат зарядного протягом кількох років. Однак тепер вони дійшли згоди.

Віцепрезидент з маркетингу компанії Apple Грег Джосвіак заявив, що компанія погодилася перевести всі свої пристрої на роз’єм для заряджання USB-C. Про це повідомляє Bloomberg.

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На такі зміни відома компанія пішла для того, щоб відповідати вимогам закону Євросоюзу про стандартизацію USB-роз’ємів.

Відповідний закон набуде чинності вже 2024 року, тож до цього часу компанія повністю перейде на стандартний тип зарядного.

Варто зазначити, що кілька пристроїв від Apple вже випустили з системою USB-C. Йдеться про планшети iPad, ноутбуки Mac та багато інших аксесуарів, тож сильних змін не відбудеться.

Чим відрізняються USB-C та lightning

Зарядне Apple

lightning – це унікальна, запатентована розробка для iPhone та iPad. Ця система дозволяла зробити продукцію компанії тоншою та компактнішою, але це не єдина особливість.

Ця система зарядного автоматично очищувала елементи пристрою від пилу та бруду, а штекер відрізняється особливою міцністю. Він забезпечував довготривалу експлуатацію роз’єму з мінімальним пошкодженням порту.

Окрім цього, саме цей тип зарядного дозволяє максимально захистити твій пристрій від атак хакерів і мереж, адже у роз’ємі використовується вбудований чіп сертифікації MFI, який розрізняв сертифіковані кабелі від чужорідних.

Оскільки цей тип зарядного використовувався майже у всіх продуктах Apple, то він став мультифункціональним і його можна було застосувати до різних пристроїв.

Однак було і кілька недоліків. До прикладу, час заряджання за допомогою lightning тривав близько двох годин.

USB-C або Type–С

Цей тип зарядного масивніший за конкурента, однак очевидною його перевагою є висока потужність. Саме вона дозволяє зарядити твій телефон значно швидше, ніж будь-яка інша система.

З системою зарядного lightning, Type–С об’єднує симетричність штекерів, яка забезпечує правильне з’єднання із пристроєм з першого разу. Також спільною рисою є універсальність, адже система підходить для різних продуктів.

Єдине, у чому USB-C поступається lightning — це рівень захисту від хакерів та мереж.

Новий тип зарядного – це не єдине, чим може здивувати компанія. Ми розповіли про лінійку оновлених продуктів Apple.

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