Тепер зарядне для IРhone буде у всіх. Apple переводить свої пристрої на Type–С

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 27 Жовтня 2022, 19:30
Apple
Фото: Unsplash

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