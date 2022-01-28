Авто постійно ламається? Розкажемо, що треба робити та як часто навідуватись на СТО

Автомобіль значно полегшує нам життя. Ми можемо пересуватися вільно містом чи країною, ще й з комфортом.

Проте з купівлею авто до нас приходить відповідальність, адже мусимо їздити за правилами та не шкодити іншим.

А також додаткові витрати та переживання, адже за машиною треба постійно слідкувати, щоб вона була у гарному стані й не ламалася.

Часто власники авто намагаються самі щось підкрутити чи замінити, щоб не їхати на станцію технічного обслуговування (СТО).

Але якщо ти нічого не розумієш в автомобілях, то краще довірити всю роботу професіоналам.

Також важливо не тягнути з візитом на СТО до критичного моменту, а регулярно перевіряти машину, навіть якщо немає поламок.

Технічне обслуговування для авто

Для діагностики авто на СТО треба приїжджати не рідше ніж один разу на рік, бажано раз у квартал, — розповідає працівник СТО Вадим Осітнянко.

Також він каже, що треба звертатися до професіоналів відразу, коли почули підозрілий та нехарактерний звук для вашого авто.

— Якщо твій автомобіль почав “брати” мастило, з’явилися сторонні звуки в ходовій та двигуні, несправна хоч одна деталь електроніки, відразу треба проходити технічне обслуговування (ТО), — каже Вадим.

Профілактика поламок

Щоб машина рідше ламалася, треба дотримуватись правил та рекомендацій виробника та своєчасно проходити планове технічне обслуговування.

— Також обслуговувати авто тільки в офіційного дилера або на сертифікованих СТО, слідкувати за рівнем усіх рідин в автомобілі.

В машині має бути базовий дорожній набір:

вогнегасник;

домкрат;

аптечка;

мінімальний необхідний набір ключів;

запасне колесо;

світловідбивальний жилет;

буксирувальний трос.

— Суттєвої різниці між доглядом за новим автомобілем та вживаним немає.

Головне, своєчасно проходити ТО та дотримуватися рекомендацій виробника.

Найчастіші помилки, що призводять до поламок

До таких відносять обслуговування автомобілів на несертифікованих СТО, несвоєчасно пройдене регламентоване ТО, ігнорування нехарактерних звуків.

Під час огляду на СТО автомобіль проходить діагностику, яка складається з 29 позицій, що допомагає запобігти поламкам.

— Взимку найпоширеніші проблеми, з якими звертаються на СТО — це діагностика електроніки та з дизельними двигунами.

Також взимку треба бути ще більш уважним на дорозі. Адже ожеледиця та погана видимість додають проблем водіям.

Раніше ми розповідали про безпеку на дорозі у зимовий період.