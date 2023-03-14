Відчуття безпеки та сили рухатися вперед! Як пояснити дітям, що мріяти важливо та чому зараз люди бояться це робити

Напевно, зараз у всіх українців лише одна мрія — перемога України. І це дуже добре, адже це те, що нас об’єднує і дає сили рухатися вперед. Але це також може вказувати на те, що багато людей забороняють собі мріяти. Так можуть робити і діти, а мріяти для них дуже важливо!

Надії та мрії — це одні з ресурсів нашого воєнного часу. Проте через стрес й травматизацію багато людей сфокусовані на минулих переживаннях. Але мрії — це про майбутнє, вони його наближують, особливо, якщо додати план дій.

Мрії та творчість зараз можна використовувати як терапевтичний інструмент. Дитяча психологиня Світлана Ройз для Unicef розповіла, як батьки можуть допомогти дітям дозволити собі мріяти.

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Бо є розчарування, що минулі мрії не здійснились.

У цьому випадку дітям важливо відчути співчуття батьків. Вони мають підтримати й сказати дитині, як їм шкода, що мрія не здійснилася.

Можна запропонувати трансформувати цю мрію під сучасні реалії або створити нову.

Треба розуміти, що мрія може не здійснитись саме так, як ми хочемо, але важливо зберегти надію.

Бо є почуття провини. Радісні емоції та мрії під час війни можуть підсилювати відчуття провини того, що ми вижили.

Тоді треба розповідати як дітям, так і дорослим, що радість – це енергія. Своєю чергою, вона надає відчуття безпеки, спокою, розслаблення. Радісна енергія потрібна для відновлення.

Бо бажати чогось лише для себе може здаватися егоїзмом.

Тут важливо зрозуміти самому та пояснити дитині, що радість — це про піклування про себе. А коли ми піклуємося про себе, то лише тоді можемо відчувати потребу піклуватися про інших.

Дозволити собі мріяти – це теж піклування, бо це повернення собі цілісності.

Коли ми переживаємо травматичний досвід, у нас страждає сфера уяви.

Треба повернути дитину до творчості, тоді вона може знову почати мріяти, через це у неї відновиться відчуття безпеки.

Безпека для дитини — це присутність батьків та надійність. Треба лишати можливість хоч щось контролювати, має бути хоч якась передбачуваність.

Бо зараз здається, що мрії — недоречні, а мрія може бути тільки про перемогу.

Тоді дитині треба пояснити, що велика перемога складається з багатьох наших особистих перемог.

Сходинки мрій

Світлана Ройз радить батькам запропонувати дитині пройтись “сходинками мрій” та зробити це не лише для себе, але й для інших:

Мрія для себе Мрія для найближчих Мрія для родини Мрія друзів – однокласників – сусідів – громади Мрія для міста Мрія для країни Мрія для світу

Також вона радить розпочинати розмову про мрії з простих питань, наприклад: “А знаєш, про що я мрію саме зараз” або “Якби у тебе була чарівна паличка, щоб ти начарував(-ла)?”

Психологиня наголошує, що зараз мрії дітей можуть бути більш матеріальними. Це потрібно, щоб відчути опору та заземлення.

Важливо також сформувати зв’язок: мрія – дія. Бо саме дія додає нам сили контролю.

На шляху до мрії можна виконувати “продуктивну рутину”, наприклад, щодня вчити нове слово іноземної мови чи новий рух танцю. Потім можна запитати в дитини: “А що ти сьогодні зробив(-ла), щоб наблизити мрію?”

Практика для мрій

Світлана Ройз радить практику для мрій. Треба стати у повний зріст, уявити, що стоїш під зоряним небом. Думати, що кожна зірка — це наша мрія. Протягнути руку вгору і зняти зірку — ту, яка саме зараз нам здається нашою мрією. Покласти її на грудну клітку чи в кишеню, зі словами: “Це може бути моїм, це моє”. Головне пам’ятати — для нас є багато зірок, мрій та бажань.

Заняття спортом допомагають нам впоратися зі стресом та покращують фізичний стан здоров’я, але це не все. Раніше ми розповідали, чому дітям варто займатися спортом.

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