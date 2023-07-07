Чи допоможе харчування мами позбутись “кольок” у дитини? Читай поради та пояснення лікарів

Грудне вигодовування є важливим періодом для жінки, що народила. Та нерідко матусі стикаються з неприємним періодом у житті та розвитку їхньої малечі — кольками.

Чи впливає харчування мами на кольки у дитини та як окремі продукти впливають на грудне молоко — розповіли педіатриня та консультантка з грудного вигодовування Ольга Барановська й акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька УП.Життя.

Ми виділили найголовніше, аби розповісти тобі правду про грудне вигодовування.

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Чи впливає харчування мами на кольки у дитини

Кольки — це так званий процес дозрівання ШКТ дитини у віці до трьох або чотирьох місяців.

Тож, лікарі та експертки кажуть: харчування ніяк не впливає на наявність чи відсутність кольок у дитини.

— Краще підібрати методи фізичного заспокоєння дитини. Батькам важливо знайти те, що допомагає саме їхнім дітям: часто це розмови, носіння в позиції лінивця, білий шум. Тобто терапія, що змінює фокус уваги дитини від неспокою на щось те, що розслабляє, — радить Ольга Барановська.

Що не бажано їсти, якщо вигодовуєш грудьми

Варто пам’ятати, що грудне молоко утворюється з крові та лімфи, а не з вмісту шлунково-кишкового тракту.

Тож якщо говорити про дієту або обмеження в харчуванні при вигодовуванні грудьми, то це лише ті продукти, які організм жінки не переносить або погано сприймає.

— Можна вживати й каву, і солодощі, але пам’ятати, що надмірне споживання кави, яка містить кофеїн, може бути причиною неспокою дитини, — розповідає акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька.

Безпечна доза кофеїну — це 200 міліграмів (дві або три чашки).

Звісно, повністю варто відмовитися від алкоголю, адже він проникає у кров, а також від нікотину — не лише від паління самої мами, а й від пасивного паління.

Як продукти впливають на грудне молоко

Педіатриня та консультантка з грудного вигодовування впевнена: вживати можна всі групи продуктів, аби з раннього періоду знайомити дитину з алергенами. Так само можна робити й під час вагітності.

А ті продукти, що відомі як алергічні — шоколад, цитрусові, продукти червоного кольору — є псевдоалергенними, тобто самі по собі вони не викликають алергічної реакції. Натомість — можуть спровокувати дозозалежну реакцію у матері.

Тобто, мама може з’їсти один апельсин і не відчути поганих наслідків. Але уже після двох апельсинів вона може помітити алергічну реакцію. Тож варто знати про свою дозу тих чи інших продуктів.

А ось морепродукти, молочні продукти та яйця можуть викликати алергію у дитини під час її вигодовування грудьми, якщо мама під час вагітності не вживала їх.

Тож про такі дієти варто говорити зі своїм лікарем.

Також лікарка каже: не варто вірити в міфи, що від кількості вжитих молочних продуктів у жінки збільшиться кількість та якість її грудного молока. Також на молоко жінки не впливає й вживання жирної їжі.

Ще один поширений міф — нібито на стан малюка вплинає вживання продуктів, що можуть викликати здуття: капуста, огірок чи бобові, каже акушерка-гінекологиня Ірина Лучицька.

Про інші міфи щодо грудного вигодовування, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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