З твоїм днем, рідненький! Коли святкують День батька в Україні?

День батька — щорічне свято на честь татусів, яке святкують у більшості країн світу. В Україні День батька відзначають третьої неділі червня. Звісно, святкування у 2022 році теж відбудеться для кожного по-особливому: багато хто не зможе привітати своїх татусів особисто.
Через війну тисячі українських родин залишилися розділеними — чи то через вимушену міграцію, чи то чоловіки воюють за незалежність та право на існування нашої країни та народу.
Цьогоріч День батька припадає на 19 червня, через тиждень після святкування Трійці.
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Це свято вперше відсвяткували у США, штаті Вашингтон. Ініціаторкою відзнаки Дня батька виступила Сонора Смарт Додд з міста Спокан у 1910 році. Відомо, що в основу такого бажання лягла власна історія дорослішання: мати Сонори померла, залишивши шістьох малолітніх дітей на свого чоловіка.
Батько дівчинки опікувався дітьми з усією любов’ю та підтримкою, тож у майбутньому Сонора у такий спосіб висловила вдячність своєму й усім іншим турботливим татам Америки, які беруть участь у вихованні дітей.
В Україні свято батька почали відзначати зовсім нещодавно. Офіційно День батька затверджений Указом Президента № 274/2019 від 18 травня 2019 року. Тоді таке нововведення пояснювалося бажанням утвердити роль батька у сім’ї як рівнозначну до ролі матері.
З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, постановляю установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня.
З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім’ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей, постановляю установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня.
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