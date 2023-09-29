Батьківство

День вчителя 2023: теплі привітання у віршах, прозі та яскравих картинках

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 17:20
День вчителя привітання
Фото: Unsplash

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