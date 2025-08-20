50 тисяч при народженні дитини — в Україні збільшать розмір допомоги для батьків

Кабінет міністрів проголосував у першому читанні за законопроект щодо підтримки сімей у період до та після народження дитини. Закон передбачає збільшення виплат на дитину у 2025 році з 10,3 тисячі гривень до 50 тисяч гривень.

50 тисяч грн за народження дитини: законопроект

Проект закону пропонує суттєве збільшення виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Нині така виплата становить менш як тисячу гривень, а після ухвалення закону становитиме сім тисяч гривень на місяць.

Крім цього, стане більшою одноразова виплата жінкам після народження дитини. Вона збільшиться майже вп’ятеро — до 50 тисяч гривень.

Також уряд планує запровадити щомісячну допомогу для батьків або опікунів на догляд за дитиною, поки їй не виповниться один рік. Розмір допомоги визначатиме Кабмін.

Законопроект також пропонує створити програму єЯсла. Після того, як дитині виповниться один рік, батьки зможуть вибрати, що робити далі: або повернутися на роботу, або виховувати дитину вдома до трьох років.

При виборі першого варіанту держава щомісячно платитиме вісім тисяч гривень.

— У разі обрання другого — за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка, — зауважив прем’єр-міністр.

Разом з тим обіцяють зберегти програму Пакунок малюка. Батьки, як і раніше, зможуть вибрати або набір необхідних речей для немовляти, або грошову компенсацію в розмірі понад 7,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, що перед цим уряд ініціював створення програми Пакунок школяра — одноразова допомога для першокласників у розмірі п’ять тисяч гривень.

