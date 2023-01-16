ДПА та ЗНО повертаються: як складатимуть іспити у 2023 році

Вже три роки поспіль учні в Україні не складають з ДПА та ЗНО. Спершу таке рішення ухвалили через пандемію Covid-19, а продовжили через повномасштабне вторгнення. Зарахування у виші відбувалося за підсумками мультимедійного тесту.

Хоч яке полегшення дітям та батькам не приносило скасування тестів, у МОН вважають, що вже зараз необхідно повертатися до традиційних форм контролю знань.

У 2023 році учні 4, 9 і 11 класів в українських школах вперше з 2020 року складатимуть ДПА та ЗНО. Проходитиме державний іспит письмово у закладі освіти. Детальніше про іспити розповіли у наказі МОН.

Зараз також дивляться

ДПА 4 клас

Після закінчення молодшої школи учні четвертих класів складатимуть у 2023 році ДПА з математики та української мови. Якщо ж у класі вивчали мову національної меншини або корінного народу, то іспит потрібно складати з цього предмету.

Іспити для молодших класів ніяк не впливають на те, чи піде дитина до наступного класу. Завдяки їм проводять моніторинг якості освіти, яку надає навчальний заклад.

ДПА 9 клас

Після закінчення середньої школи теж традиційно складають іспит для моніторингу якості засвоєних знань. Учні дев’ятих класів складатимуть ДПА із чотирьох предметів.

Серед переліку обов’язкових предметів для 9 класу у 2023 році опинилися українська мова та математика.

Третій предмет для учнів вибиратиме педагогічна рада школи: між історією України та іноземною мовою.

А от четвертий предмет можна буде вибрати серед певних дисциплін самостійно: географія, хімія, фізика, історія України, біологія й іноземна мова.

ЗНО для 11 класу

Одинадцятикласники складатимуть ДПА у формі ЗНО. Учням старшої школи необхідно буде скласти іспити з таких предметів:

Іноземна мова або історія України

Українська мова

Математика

А самостійно вибрати предмет можна з наступного списку: іноземна мова, фізика, історія України, хімія, географія.

Також можна скласти іспит із мови національної меншини або корінного народу, якщо вона вивчалася у школі, а один із батьків дав дозвіл та написав заяву на складання іспиту з цього предмету.

А як бути, якщо твоя дитина перебуває за кордоном? Ми розповіли про навчання дітей за кордоном: чи можуть відрахувати з української школи та як зараховуватимуть оцінки.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.