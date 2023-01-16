ДПА та ЗНО повертаються: як складатимуть іспити у 2023 році

Вже три роки поспіль учні в Україні не складають з ДПА та ЗНО. Спершу таке рішення ухвалили через пандемію Covid-19, а продовжили через повномасштабне вторгнення. Зарахування у виші відбувалося за підсумками мультимедійного тесту.
Хоч яке полегшення дітям та батькам не приносило скасування тестів, у МОН вважають, що вже зараз необхідно повертатися до традиційних форм контролю знань.
У 2023 році учні 4, 9 і 11 класів в українських школах вперше з 2020 року складатимуть ДПА та ЗНО. Проходитиме державний іспит письмово у закладі освіти. Детальніше про іспити розповіли у наказі МОН.
Після закінчення молодшої школи учні четвертих класів складатимуть у 2023 році ДПА з математики та української мови. Якщо ж у класі вивчали мову національної меншини або корінного народу, то іспит потрібно складати з цього предмету.
Іспити для молодших класів ніяк не впливають на те, чи піде дитина до наступного класу. Завдяки їм проводять моніторинг якості освіти, яку надає навчальний заклад.
Після закінчення середньої школи теж традиційно складають іспит для моніторингу якості засвоєних знань. Учні дев’ятих класів складатимуть ДПА із чотирьох предметів.
Серед переліку обов’язкових предметів для 9 класу у 2023 році опинилися українська мова та математика.
Серед переліку обов’язкових предметів для 9 класу у 2023 році опинилися українська мова та математика.
Третій предмет для учнів вибиратиме педагогічна рада школи: між історією України та іноземною мовою.
А от четвертий предмет можна буде вибрати серед певних дисциплін самостійно: географія, хімія, фізика, історія України, біологія й іноземна мова.
Одинадцятикласники складатимуть ДПА у формі ЗНО. Учням старшої школи необхідно буде скласти іспити з таких предметів:
А самостійно вибрати предмет можна з наступного списку: іноземна мова, фізика, історія України, хімія, географія.
Також можна скласти іспит із мови національної меншини або корінного народу, якщо вона вивчалася у школі, а один із батьків дав дозвіл та написав заяву на складання іспиту з цього предмету.
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