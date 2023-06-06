Держава оплачує путівки для оздоровлення окремим групам дітей: хто може отримати кошти

Діти — майбутнє нашої країни. І аби це майбутнє було оптимістичним та легким, варто дбати про здоров’я неповнолітніх українців. Від 1 червня 2023 року держава буде оплачувати путівки для дітей, що потребують соціальної уваги та підтримки.

Хто зможе отримати кошти та як працюватиме механізм — пояснюємо далі.

Хто може отримати гроші на путівку для дітей

Відтепер держава напряму виплачуватиме родинам кошти, а батьки спільно з дитиною зможуть самостійно обрати заклад і придбати путівку для дитини, — повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Отримати кошти на придбання путівки може:

один з батьків/опікун дитини, що виховується у малозабезпеченій сім’ї;

один з батьків/опікун дитини з інвалідністю;

дитина з багатодітної сім’ї.

Місце проживання такої дитини має бути задекларовано/зареєстровано на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

— Ми намагаємося хоча б трохи знівелювати ті складні процеси, які переживають сьогодні українські діти. Тому держава напряму перерахує батькам кошти на оздоровлення дітей, які потребують підтримки, знаходяться в зоні активних бойових дій або на кордоні з Російською Федерацією, — пояснює міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Таким чином батьки матимуть можливість самостійно обрати будь-який заклад, який відповідає умовам безпеки, критеріям оздоровлення, і оздоровити дитину в той проміжок часу, який буде для них комфортним.

З 1 червня батьки отримуватимуть повідомлення про можливість отримання коштів. Перевірити наявність такої родини у списку можна самостійно.

Як отримати гроші на путівку для дітей

Для того, щоб отримати кошти на путівку для дітей з переліченого списку, батьки мають відкрити картку в АТ КБ ПриватБанк зі спеціальним режимом використання (це картки, які можна оформити у відділенні ПриватБанку).

На цю картку буде нараховано 14 165 грн на кожну дитину. Зі списку можна обрати заклад оздоровлення і відпочинку вищої категорії, що є в Держреєстрі.

Усі інші категорії дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, можуть отримати путівку на оздоровлення та відпочинок за чинним механізмом розподілу до державного підприємства Міжнародний дитячий центр Артек.

Як психологічно підготувати свою дитину до самостійного відпочинку, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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