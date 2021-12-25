Кольорове полум’я та майстерня з приготування піци — що подарувати дитині на новорічні свята

Новорічні свята вже на носі, а ви ще не обрали подарунок для своєї дитини і все думаєте-гадаєте, що подарувати, крім любові й теплих обіймів? Вікна зібрали кілька нетривіальних ідей аби ви могли потішити найрідніших цікавими презентами під ялинку.

Для малечі

Якщо вдома на вас чекає маленька дівчинка, радимо подивитися на такі подарунки: набір посуду у валізі, дитяча кухня чи басейн з кульками, тематичний набір для ліплення – як от набір стоматолога чи справжня кондитерська майстерня для найменших.

Так само актуальними – як для дівчат, так і для хлопців – будуть конструктори різних типів: м’які, дерев’яні, прорезинені деталі, які можна поєднувати й створювати щось нове. Діти дуже люблять споглядати за цими процесами й самі намагаються щось побудувати.

Не забуваймо і про книжки. До Різдва чи Нового року ідеальним подарунком для дитини стануть книги з віконцями, з треками (так, наразі існують навіть книги з треками для машин чи тваринок на колесах), музичні книги – які дозволяють максимально насолодитися атмосферою свят.

І, зрештою, віммельбухи – це теж слушна ідея. Їх можна розглядати всією родиною.

Для дошкільнят і юних школярів

Різноманітні магнітні конструктори принесуть вашій дитині неабияку насолоду. З такого виду конструктору можна збудувати ракети, потяги, замки і навіть справжнє колесо огляду.

Щоправда, гратися ними можна виключно в присутності батьків, тож якщо ви плануєте подарувати дитині щось для самостійних ігор, магнітний конструктор – не найліпший варіант.

Для дівчат непоганий варіант – набір намистин, з яких дитина зможе власноруч зробити гарне намисто чи браслет.

Перші настільні ігри також стануть гарним подарунком, який збере за столом всю родину.

Почніть зі звичайної Alias, в якій діти потренуються в пошуку синонімів та навчаться пояснювати огірок простими словами “не помідор”.

Крім того, вже з’явилися пізнавальні навчальні ігри на тему екології. Це може бути і корисним, і цікавим водночас.

Не забуваймо про техніку. Дитячий фотоапарат – це те, про що мріє чи не кожна дитина. Світлини цей девайс зберігає на карту памяті.

Книги все ще актуальні – великі, з яскравими ілюстраціями та великим шрифтом, аби малеча могла долучатися до процесу читання й прокачувати власні навички.

А якщо дитині подобається музика, можна подарувати музичну скриньку, дитячий синтезатор чи дитячий барабан.

Для впевнених школярів

Ми усіляко підтримуємо розвиток дітей, тому радимо показати малечі, що навчання та пізнання світу можна робити в ігровій формі. Можливо, це навіть позначиться на шкільній успішності вашої дитини.

Подарувати на новорічні свята можна: набір юного хіміка чи фізика, готові набори для дослідів – як от різнокольорове полум’я, гарячий лід, метеорологічна станція чи електронний конструктор, який вчить дитину керувати світлом, водою, звуком тощо та знайомить з мікросхемами.

Гарним подарунком стане і планшет для малювання світлом. Дитина навчиться робити справді незвичайні картини. Ще варіанти творчих подарунків? Можна спробувати себе в ролі гончара і подарувати набір для гончарної майстерності або ж набір для миловаріння.

Конструктори і досі актуальні. Як щодо складного, проте довершеного Lego?

А у разі, якщо ваша дитина обожнює машинки, радимо придивитися до авто чи літаків на радіокеруванні. Від такого подарунку дитина залишиться у захваті!

Дитячі подарунки на будь-який вік

Майже кожна дитина зрадіє появі нового виду транспорту – це можуть бути самокат, велосипед, ролики чи ковзани, сігвей або ж тематично до нового року сані або ж льодянка. Пам’ятаймо, активність – запорука здоров’я.

Подарувати емоції

Можна подарувати незабутні емоції – запланувати родинну поїздку за місто, невеличкий вояж до Карпат чи до тематичного парку. Зводити дитину до контактного зоопарку або вперше показати ковзанку.

І, звісно, не забути про парк розваг чи дитячий центр. Малеча це справді оцінить. А ще – можна спробувати нові страви чи зазирнути до ресторану, в якому дитину навчать готувати піцу чи солодкий десерт.

Подарунок для душі

Але найбільше дитина мріє отримати в подарунок ваше тепло, любов, час і увагу. Тож якщо ви не певні, чи багато часу проводите з дитиною і чи вистачає їй цього, радимо почитати поради популярного психолога Дмитра Карпачова про те, як якісно проводити час із дитиною.