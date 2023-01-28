Моя дитина спить недостатньо! Короткі сни у немовляти: що з цим робити

Народження дитини у сім’ї, безсумнівно, викликає радість у батьків. Та молоді тато й мама мають чимало клопотів і хвилювань з малюком. Насправді причин для занепокоєння у батьків може бути досить багато. Тож сьогодні поговоримо про одну з них — короткі сни у немовляти.
Детальніше про короткі сни у новонароджених розповіла педіатриня Тетяна Бойко.
Так, якщо дитина почувається при цьому добре і вночі спить із пробудженнями, які відповідають її віку.
У старшому віці всі сни можуть бути короткими, хоча це зустрічається порівняно рідко, — пояснює педіатриня.
У старшому віці всі сни можуть бути короткими, хоча це зустрічається порівняно рідко, — пояснює педіатриня.
При цьому довгим можна вважати сон, що триває довше ніж одну годину.
Зазвичай короткі сни — це проблема, що існує тільки в батьківських уявленнях.
Та коли треба бити на сполох? Розгляньмо ці випадки:
Зрозуміти, що у малюка проблемний сон, можна лише за допомогою спостережень та ведення щоденника сну малечі.
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