Моя дитина спить недостатньо! Короткі сни у немовляти: що з цим робити

Народження дитини у сім’ї, безсумнівно, викликає радість у батьків. Та молоді тато й мама мають чимало клопотів і хвилювань з малюком. Насправді причин для занепокоєння у батьків може бути досить багато. Тож сьогодні поговоримо про одну з них — короткі сни у немовляти.

Детальніше про короткі сни у новонароджених розповіла педіатриня Тетяна Бойко.

Чи може бути короткий сон у малюків

Так, якщо дитина почувається при цьому добре і вночі спить із пробудженнями, які відповідають її віку.

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0–3 місяці. У перші місяці життя малюка два сни можуть бути довгими, а решта короткими.

2–5 місяців. У цьому віці може бути один довгий сон, інші — короткі.

У старшому віці всі сни можуть бути короткими, хоча це зустрічається порівняно рідко, — пояснює педіатриня.

При цьому довгим можна вважати сон, що триває довше ніж одну годину.

Коли короткі сни — проблема

Зазвичай короткі сни — це проблема, що існує тільки в батьківських уявленнях.

Та коли треба бити на сполох? Розгляньмо ці випадки:

Якщо з народження усі сни малюка короткі. А під час періодів, коли дитина не спить, вона постійно примхлива і незадоволена.

Коли після коротких снів малюк проводить час не достатньо активно. Тоді наступний сон знову виявляється коротким, адже немовля не встигло втомитися під час годин активності.

Зрозуміти, що у малюка проблемний сон, можна лише за допомогою спостережень та ведення щоденника сну малечі.

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