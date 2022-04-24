Неслухняні курчата, милі зайчики та колажі з паперу — Великодні поробки для всієї родини

Якщо дорослі під час війни шукають опори в ЗСУ та органах влади, то для малечі гарантом безпеки є батьки. У складні часи потрібно підтримувати емоційно-психологічний стан дітей, і гарним заняттям стане творчість.
Майстрування, малювання, ліплення та інше допоможуть малюку відчути себе в безпеці, створити власний світ, де все так, як хоче він. Адже навіть найменшим важливо відчувати контроль бодай над чимось.
Методистка Новопечерської школи та авторка педагогічних книг Інна Большакова поділилася для Telegram-каналу Психологічна підтримка добіркою веселих Великодніх поробок, які можна робити всією сім’єю.
А тепер до роботи!
Зайченята та кролики, які є символом Великодня, вмить прикрасять інтер’єр навіть тимчасового помешкання та подарують тепло дитинства.
Для цього візьми газети, журнали, фарби, кольоровий папір, нитки, ножиці та клей.
Курчата з’являються навесні грайливі, безтурботні та жовтенькі, немов жовточки. Їх можна малювати пластиковою виделкою чи пальчиками, вирізати, майструвати з ниток тощо.
Тобі знадобляться фарби, олівці та фломастери, ножиці, нитки для в’язання, склянки та кольоровий папір.
Колажі та аплікації з паперу — справжня “золота жила” творчості, фантазії та розвитку уяви. Створи свій світ!
Підійдуть старі газети, журнали, аркуші картону чи паперу (на які треба наклеювати аплікації).
Діти сприймають події через реакцію батьків на них. Саме тому дорослим так важливо залишатися стійкими та сильними заради своєї малечі. Читай, як підтримати дитину під час війни.