Неслухняні курчата, милі зайчики та колажі з паперу — Великодні поробки для всієї родини

Якщо дорослі під час війни шукають опори в ЗСУ та органах влади, то для малечі гарантом безпеки є батьки. У складні часи потрібно підтримувати емоційно-психологічний стан дітей, і гарним заняттям стане творчість.

Майстрування, малювання, ліплення та інше допоможуть малюку відчути себе в безпеці, створити власний світ, де все так, як хоче він. Адже навіть найменшим важливо відчувати контроль бодай над чимось.

Методистка Новопечерської школи та авторка педагогічних книг Інна Большакова поділилася для Telegram-каналу Психологічна підтримка добіркою веселих Великодніх поробок, які можна робити всією сім’єю.

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Секретики для батьків

Не потрібно обирати складну й велику поробку, яка займе багато часу. У стані стресу в дітей також може бути апатія, але невеличкий проект, який подобається малюку і принесе задоволення від результату — це те, що треба.

Коли поробка готова, варто з нею погратися. Адже гра пов’язана з доторками, рухом та спонтанністю. Крім того, малюк довший час отримуватиме задоволення від своєї роботи, а отже цінуватиме таку поробку більше.

Мільйони дітей покинули домівки, і, на жаль, не мають доступу до різноманітних творчих матеріалів. Тому тут зібрані поробки з мінімальними витратними матеріалами. Для творчості підійде все, що є під рукою.

Творити можна і вдома, і в бомбосховищі, і на вулиці.

Для різного віку дитини обирай поробки різної складності.

Творчість допомагає людині розслабитися та медитувати. Спробуй зберегти цей приємний стан душі й перенести його на побут, стосунки або навчання.

Найкраще, якщо дитина займатиметься творчістю разом з дорослими або іншими дітьми. У співпраці відчувається взаємна підтримка та емоційний контакт.

Дуже хочеться, щоб діти війни зараз менше гралися в саму війну та більше займалися творчістю. Адже їхнє майбутнє має бути націлене на створення, а не на руйнацію.

А тепер до роботи!

Великодні зайчики

Зайченята та кролики, які є символом Великодня, вмить прикрасять інтер’єр навіть тимчасового помешкання та подарують тепло дитинства.

Для цього візьми газети, журнали, фарби, кольоровий папір, нитки, ножиці та клей.

Неслухняні курчата

Курчата з’являються навесні грайливі, безтурботні та жовтенькі, немов жовточки. Їх можна малювати пластиковою виделкою чи пальчиками, вирізати, майструвати з ниток тощо.

Тобі знадобляться фарби, олівці та фломастери, ножиці, нитки для в’язання, склянки та кольоровий папір.

Колажі та аплікації зі рваного паперу

Колажі та аплікації з паперу — справжня “золота жила” творчості, фантазії та розвитку уяви. Створи свій світ!

Підійдуть старі газети, журнали, аркуші картону чи паперу (на які треба наклеювати аплікації).

Діти сприймають події через реакцію батьків на них. Саме тому дорослим так важливо залишатися стійкими та сильними заради своєї малечі. Читай, як підтримати дитину під час війни.