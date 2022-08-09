У школу під час війни: як підготувати дитину та що придбати до нового навчального року

Попереду новий навчальний рік. Для когось він вперше, а хтось переходить у наступний клас. Війна додає батькам стресу, тож ми розповімо, що купити дитині в школу, щоб це точно знадобилось — дивись у нашому матеріалі.
Якщо ти батько чи мати першокласника, головна порада — не купуй зайвого. Звісно, кожному хочеться аби його (її) дитина мала якнайбільше шкільного приладдя, але чи буде від нього користь, якщо воно лежатиме в шафі?
Краще написати список корисних речей до школи. Зважай на інтереси дитини. До прикладу, якщо вона любить малювати — купи більше альбомів, олівців та інших канцтоварів.
Ми радимо купувати необхідне:
Для дівчат — спідниця, сорочки, штани, жакет, сарафан та зручне взуття.
Для хлопчиків набір одягу майже не відрізняється — сорочки, штани, жакет, взуття та спортивна форма. На холодну пору року можна придбати гольфи.
Також потрібно придбати спортивну форму для занять фізкультурою.
Якщо в школі буде малювання, придбай альбоми, пензлики та фарби. Для молодших класів додатково купи пластилін, кольоровий папір, клей та ножиці.
Таке приладдя знадобиться і на очному, і на дистанційному навчанні, але не забудь запитати, чи є у школи додаткові вимоги, щоб записати до списку і їх.
Для дітей на дистанційному навчанні найкраще придбати настільний органайзер, щоб необхідні книжки та зошити були під рукою.
Порада: щоб зекономити час, нерви та гроші, купуй на інтернет-сайтах, адже там великий вибір товарів та різний ціновий діапазон.
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