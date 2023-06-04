Батьківство

Важко працюй, щоб гарно заробляти? П’ять шкідливих переконань про гроші, які ти нав’язуєш своїй дитині

Вікторія Мельник, редакторка сайту 04 Червня 2023, 15:00
фінансові установки дітям
Фото: Pexels

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