Важко працюй, щоб гарно заробляти? П’ять шкідливих переконань про гроші, які ти нав’язуєш своїй дитині

Гроші, звісно, мають неабияку ціну у наш час. З їхньою допомогою ми не лише харчуємося, а й розвиваємося, навчаємося, відпочиваємо та й підтримуємо армію. Однак батькам варто навчати своїх дітей правильного ставлення до грошей, аби у майбутньому шлях до фінансових успіхів не був надважким.

Про шкідливі переконання та їх уникати, розповів психолог Дмитро Карпачов.

Чого не варто говорити дитині про гроші

Щоб щось заробити, треба важко попрацювати.

Натомість варто пояснити дитині, що кількість зусиль, що додаються до заробітку грошей, не завжди впливають на кількість грошей. Тобто, прямого зв’язку тут може й не бути.

Можна важко працювати по 12 годин на добу, але отримувати копійки. Тоді як інші працюють по три — чотири години та регулярно літають на Мальдіви відпочивати.

Великі гроші — це не для нас.

Скільки б людина не заробляла, все одно витратити можна вдвічі більше. Головне, щоб ці витрати були корисними, приносили задоволення.

Не варто спочатку обмежувати свої запити, щоб потім не нарікати на невеликі заробітки.

Краще навіяти дитині, що вона гідна найкращого, і це найкраще обов’язково станеться — все в її руках, — пояснює Дмитро Карпачов.

Потрібно постійно накопичувати та купувати тільки найнеобхідніші речі.

Гроші потрібні для того, щоб їх витрачати. Замість безглуздого накопичення, краще ставити цілі та досягати їх.

Сформуй у дитини звичку не просто збирати гроші, а збирати саме на щось. А накопичивши — порадувати себе, отримавши заряд емоцій і мотивацію на нові цілі.

Великі гроші заробляють лише злодії та шахраї.

Якщо ти закладаєш цю установку в дитину, то вона підсвідомо уникатиме можливостей, які дадуть їй високий дохід. Тому що великі гроші можуть бути тільки у поганих людей, а якщо вона хороша людина, то великі гроші — не для неї.

Насправді способів заробити навіть великі гроші чесно — дуже багато. Пошукай такі приклади серед знайомих чи почитай історії успіху відомих особистостей.

Всі вони прийшли до багатства завдяки своєму розуму та неабияким здібностям.

Гроші — не головне, важливі інші речі.

Загалом так і є, але без грошей цих речей можна і не здобути.

Гроші дають свободу вибору, спокій про завтрашній день, впевненість у собі. Такі люди цікаві іншим, до них тягнуться, захоплюються.

Маючи гроші, набагато легше стати різнобічно розвиненою особистістю, мати друзів у всьому світі та жити повним, насиченим життям.

А ось як навчити дитину правильно розпоряджатися своїми грошима, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай про фінансову грамотність для дітей та здобувай нові навички з усією сім’єю!

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