Скоро пологи, а ще стільки всього потрібно! Що купити до народження малюка

Народження малюка — це довгоочікувана подія, до якої подружжя підходить ретельно та відповідально. І якщо більш досвідчені батьки знають, що їм буде необхідно, то ті, хто лише досліджує стежку батьківства, можуть не знати багатьох нюансів.

Саме тому ми пропонуємо тобі список речей, які необхідно придбати до народження малюка.

Що потрібно купити до народження малюка

Ліжечко для новонародженого

Воно має бути безпечне, комфортне, з високими бильцями, щоб малюк не випадав. Найпопулярніша конструкція — ліжечка на шарнірах. За потреби їх можна потім зняти й використовувати ліжко ще кілька років.

Матрац, постільна білизна, ковдра та подушка

Важливо вибрати матрац із натуральних матеріалів, які добре пропускають повітря. Та оскільки памперси не завжди рятують, краще віддавати перевагу двосторонній моделі. Постільна білизна, ковдра і подушка також мають бути з гіпоалергенних матеріалів.

Дитячий візок

Це важливий елемент, який допоможе тобі пересуватися з малюком. Зверни увагу на стабільність, надійність та комфорт візка. Нині виробники пропонують універсальні моделі, що підходять як для теплої, так і для холодної пори року.

Та якщо ти розумієш, що цей варіант не для тебе, радимо придбати зручну основу для візка. Потім її можна доповнювати потрібними верхівками, змінюючи люльку для новонародженого на легкий літній варіант або утеплений зимовий.

Анатомічна дитяча ванночка

Це, безперечно, необхідна річ у перші місяці життя дитини. Купання потрібне не лише для гігієни, а й для ігор та розвитку малюка у воді. Тому майбутнім батькам варто розглянути покупку ванночки ще у період вагітності.

Термометр для води

Під час купання малюка важливо точно виміряти температуру води, тому термометр — це корисний інструмент, який знадобиться у перші місяці життя дитини.

Дитячі косметичні засоби

Спеціальний шампунь, гель для купання, креми — усе це має бути гіпоалергенне і призначене для ніжної шкіри новонародженого.

Засоби гігієни

Не забувай і про гігієну дитини, за якою потрібно буде слідкувати відразу після народження. Тож завчасно придбай памперси найменшого розміру, вологі та сухі серветки, присипку, зволожувальний крем, вату та ватні палички. Також порадься з лікарем щодо дитячої аптечки і що саме потрібно у неї покласти.

Рушники

Завжди май під рукою м’який рушник для малюка після купання. Ідеально, якщо вони будуть з натуральних матеріалів, наприклад з бавовни.

Одяг

Під час вибору гардероба малюка зверни увагу, що туди мають входити: боді, чепчики, шкарпетки, рукавички, пелюшки, комбінезони. Та пам’ятай, що усе це варто купувати з урахуванням сезону і розміру.

А оскільки діти в цей період ростуть з неймовірною швидкістю, радимо не купувати забагато одягу, оскільки, ймовірно, дитинка не встигне поносити усі придбані речі.

Шафа або комод для дитячих речей

І якщо ми вже заговорили за одяг, радимо замислитися й над тим, що його необхідно десь зберігати. Тому потрібно придбати додаткову шафу чи комод, у якому триматимеш увесь одяг дитини.

Набір для манікюру

Це важливий інструмент для обробки нігтів малюка, щоб він не подряпався.

Термометр

Він знадобиться для перевірки температури тіла малюка. Також зверни увагу на моделі, що призначені спеціально для малюків.

Ось основний список того, що потрібно купити до народження малюка. Раніше ми розповідали, як доглядати за новонародженим в умовах війни.

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