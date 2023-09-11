Батьківство

Вкрали телефон у школі? Що робити й куди звертатися — покрокова інструкція дій

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 11 Вересня 2023, 20:00
Що робити, якщо у школі вкрали телефон: покрокова інструкція
Фото: Unsplash

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