Вкрали телефон у школі? Що робити й куди звертатися — покрокова інструкція дій

Діти можуть не усвідомлювати, що крадіжка — це злочин. До того ж часто крадіжки стаються у школі через матеріальний стан родин, заздрість, жарти дітей чи інші чинники. Якщо у дитини вкрали телефон у школі, читай, що робити та куди звертатися.

Що робити, якщо у школі вкрали телефон: покрокова інструкція

Крадіжки у школах — явище не нове. Красти можуть не тільки діти, а й вчителі, або ж інші люди, які перебувають у школі. Перше, що слід зробити, перевірити локацію телефона з іншого, якщо така функція є в батьків.

Друге — убезпечити телефон. Потрібно зайти в облікові записи дитини та змінити усі паролі. Якщо доступу до телефона та можливості побачити, де він, немає, слід хоча б змінити паролі в акаунтах. У Google можна відстежити входи в акаунт, місця підключення, можливо, крадія вдасться вирахувати так.

Зараз також дивляться

Спробуй подзвонити на вкрадений телефон. Може статися так, що хтось відповість та повідомить, що трапилося. Якщо слухавку не беруть або скидають, краще заблокувати номер, а особливо банківські картки, що прив’язані до телефона.

Потрібно повідомити вчителя та адміністрацію школи про випадок. У школах можуть бути камери, тому варто переглянути доступні записи.

Якщо вчителі та директор школи після виховної бесіди з персоналом та дітьми не знайшли того, хто поцупив телефон, ти можеш звернутися у поліцію.

Важливо поділитися інформацією у батьківських чатах, вони можуть помітити, що хтось із дітей прийшов додому з чужим телефоном.

Крім цього, часто стається так, що дитина забула телефон у їдальні чи спортзалі, а подумала, що його вкрали. Тому слід обійти усі місця, де була дитина останнім часом.

Також варто підійти на вахту школи або в місця, де залишають забуті речі. Повідом школярам, вчителям та батькам про нагороду за повернення телефона. Інколи люди, що мають недостатній дохід, вимушені красти, тому можуть повернути телефон за гроші.

Попередь рідних та друзів, що у дитини вкрали телефон. Це убезпечить від фішингових атак чи інших спроб шахрайства. У поліції слід повідомити про факт крадіжки, де і коли востаннє дитина бачила свій телефон, на які номери телефонувала, чи погрожував їй хтось або, чи просив дати погратися телефоном.

Ймовірність, що поліція відшукає телефон, дуже мала. А тому щоб убезпечити дитячий телефон від крадіжок у майбутньому, ти можеш встановити відстежування телефона дитини, або видавати у школу недорогий кнопковий.

Також можна запропонувати вчителям збирати телефони дітей та роздавати їх на перервах, під час повітряної тривоги та коли діти йдуть додому.

Раніше ми розповідали, які налаштування слід зробити, коли вкрали телефон.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.