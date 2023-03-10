Зручно для батьків та корисно для малюків? Що таке самоприкорм та які його переваги

Для деяких батьків нагодувати малюка — ціла історія, яка потребує витривалості, залізних нервів та часу. Хтось під час прикорму показує дитині мультики, хтось розігрує театральну виставу, а хтось вдає із себе літачка, який несе ложку з їжею в ротик.

Однак є й інший варіант розвитку подій. Малюк може обирати їжу серед кількох запропонованих йому продуктів та сам себе годувати. Цей підхід називається BLW-прикорм.

Педіатриня Марія Шпит розповіла детальніше про плюси такого годування та пояснила, як безпечно практикувати це.

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Що таке BLW-прикорм

BLW-прикорм або самоприкорм — це тип годування дитини, коли малюк може самостійно обирати продукти, брати в руку та їсти.

BLW-прикорм дозволяє дитині навчитися спочатку нюхати, облизувати, м’яти у руках, розмазувати по столику, жувати, а потім ковтати їжу.

Дитина сама вирішує, який продукт із запропонованих обрати, скільки з’їсти та коли відмовитись, — зазначає лікарка.

Плюси самоприкорму

У такого типу прикорму є досить багато переваг:

Малюк знайомиться з різними текстурами та смаками, що допомагає сформувати правильні харчові звички.

Самоприкорм сприяє розвитку дрібної моторики.

Дитина розвиває жувальні м’язи.

Зменшується ризик дитячого ожиріння. Адже батьки можуть перегодовувати малюка, а під час самоприкорму дитина сама регулює, скільки їй треба з’їсти.

Дитина, яка їсть різні продукти від початку прикорму, зокрема алергени, рідше страждає на харчову алергію, ніж інші.

Правила самоприкорму

Якщо твоя дитина добре тримає голову, самостійно сидить або робить це з підтримкою, має харчовий інтерес та не має виштовхувального рефлексу, то вже можна починати самоприкорм.

Але пам’ятай, що продукти мають бути безпечно нарізаними та поданими.

Їжа повинна бути щільною для утримання, але досить м’якою, щоб її можна було стискати пальцями, щоб дитина легко брала і тримала їжу, — зауважує педіатриня.

Можна нарізати їжу невеликими смужками або паличками. Тверді продукти (яблуко, моркву тощо) три на терці, а круглі (нут, виноград, лохину) — нарізай або розчавлюй.

Також не варто годувати дитину, навіть якщо дуже хочеться. Дай малюку час, і він розбереться з усім сам. Але й не можна залишати маленьких наодинці з їжею. Завжди будь поруч та спостерігай за процесом.

Інколи через стрес дитина може відмовлятись від їжі. Змушувати, кричати чи погрожувати в такому випадку не варто. Читай, як розвити в малюка харчовий інтерес.

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