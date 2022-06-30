Українські матусі й татусі можуть отримати набір для новонароджених від BGV: як це зробити

Війна в Україні показала, хто є другом, а хто — вовком в овечій шкурі. Українців підтримують усюди, де визнають Росію агресором, а російський народ — вбивцями української нації. Тож допомогу отримують не лише наші біженці у різних країнах чи військові, а й породіллі та батьки.

Благодійний фонд BGV разом із німецькими спонсорами запустили новий благодійний проект. Він покликаний надати допомогу батькам українських немовлят, а саме: фонд передасть 10 тисяч наборів із найнеобхіднішим для перших місяців після пологів.

Хто може отримати набір?

Набір можуть отримати матуся та татусь новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні.

Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору — до двох місяців, оскільки товари в наборі передбачені саме для немовлят вікової категорії 0–2 місяці.

На кожну дитину видають один набір. Наприклад, для сім’ї з двійнятами можна подати заявку на отримання двох наборів.

Як подати заявку?

Щоб отримати набір від BGV, потрібно заповнити заявку на сайті, вказавши інформацію про батьків та дитину. Також необхідно надати свої контакти й дані для відправлення набору Новою поштою.

Зараз також дивляться

Потрібно додати фото чи скан необхідних документів: свідоцтва про народження дитини та вашого ID (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з реєстрацією).

Заявку мають опрацювати протягом тижня.

Що міститься у наборі?

Набір містить дитячий одяг (боді, ромпери, шкарпетки та капелюшки), чоловічки-спальники для новонароджених, підгузки, пляшечки, соски, килимки для сповивання, пелюшки, засоби для догляду за шкірою малюка та мами, гігієнічні засоби (прокладки, вологі серветки та вологі рушнички), а також дитяче харчування та смаколики для мам.

До речі, харчування дитини під час перших місяців життя дитини є найважливішим етапом її розвитку поза нутром матері. Раніше ми розповідали найпоширеніші міфи про грудне вигодовування — читай у нашому матеріалі.

У Вікна-новини є свій Telegram. Підпишись, аби читати лише найцікавіше!