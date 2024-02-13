Не виплатами єдиними! Який метод може підвищити народжуваність в Україні

Народжуваність в Україні та інших західних країнах продовжує знижуватися. Це тривала тенденція, вплинути на яку сьогодні складно. Країни Європи впроваджують різноманітні практики, аби збільшити популяцію, але більшість з них не працює. Читай, чому в Україні скорочується народжуваність та що може виправити ситуацію.

В Україні скорочується народжуваність: які методи можуть збільшити її

Сьогодні на рівень народжуваності в Україні впливає не лише війна, а й багато інших факторів. Наприклад, дорожнеча утримання дітей, відсутність доступних послуг, бажання молоді спершу “стати на ноги”, саморозвиватися тощо. Цей перелік можна продовжувати досить довго.

Про ефективний спосіб підвищення народжуваності в Україні розповіло видання Українська правда. Сукупний коефіцієнт народжуваності в Україні — 1,2. Він є найнижчим серед Європи. Це середня кількість дітей, яку може народити жінка впродовж життя.

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Найвищий він у країнах Африки — 6-7, а найнижчий у країнах Азії — до 1. Станом на квітень 2023, в Україні проживало 33 млн людей — дані без урахування жителів тимчасово окупованих територій, біженців.

Підтримка населення навіть на такому рівні є критичною, за відомою кількістю загиблих кожна українка мала б народити щонайменше двох дітей, аби відтворити необхідну кількість населення. А для повної компенсації загиблих та тих, хто виїхав, у кожній родині мало б бути по троє дітей.

Таке скорочення народжуваності суттєво вплине на економічний розвиток, можливими наслідками можуть стати колапс системи соціального захисту, дефіцит робочої сили та зниження попиту, навантаження на пенсійну систему.

Одним з найбільш дієвих способів підвищити народжуваність у країні є доступ до недорогих і якісних послуг догляду за дітьми, тобто — дитячих садочків. Реальний результат показало і забезпечення гендерно рівного підходу до відпусток.

Тобто можливість батькові отримувати фіксовану кількість оплачуваних вихідних, які він має обов’язково використати на догляд за дитиною. Це дає можливість матерям відпочити, навчатися та не “випадати” з життя на тривалий час.

Підвищити народжуваність в Україні можуть і заходи від роботодавців, що будуть дозволяти віддалену роботу та гнучкий графік, страхування та якісні медичні послуги для матерів.

За результатами країн світу, найменший та короткотривалий вплив на народжуваність мають грошові виплати.

Прикладом, який могла б наслідувати Україна, є Франція. Вона має найвищий показник серед ЄС у сукупному коефіцієнті народжуваності — 1,8. Країна запровадила ефективну політику підтримки сімей, на яку витрачає до 3,5% ВВП щороку.

Франція надає родинам можливість віддавати малюків до садочків з двох місяців, користуватися погодинними послугами соціального працівника, податкові пільги, грошову підтримку для малозабезпечених родин.

Норвегія побудувала мережу дитячих садочків та запровадила великі грошові виплати (більш як $5000 на місяць) упродовж 4-5 місяців, що позитивно вплинуло на народжуваність.

Україна нині має політику соціальних виплат та компенсацій. До цього входять виплати при народженні, Пакунок малюка, тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від аліментів, виплати для багатодітних родин, програма “муніципальної няні” та одноразова виплата “матерям-героїням”.

Від держави пропонують програми оздоровлення у таборах та підтримку малозабезпечених родин. Однак успіхи у народжуваності не зростають.

Тому для збільшення народжуваності в Україні, на думку журналістів УП, грошові виплати слід лишити для малозабезпечених та багатодітних родин, а решту спрямувати на підтримку програм державного або муніципального рівня.

Наприклад, компенсації за послуги соціальних працівників або приватних дитсадків, розбудову дитячих садочків. Крім цього, слід врегулювати законодавство щодо гендерно рівного підходу по догляду за дитиною, аби і батько дитини брав оплачувану відпустку.

Також ефективним рішенням буде збільшення доступу до якісних медичних послуг для вагітних та батьків новонароджених, боротьба з домашнім та акушерським насильством, збільшення ролі батька у вихованні.

Раніше ми розповідали, чому народжуваність в Україні скоротилася на 28%.

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