Вступна кампанія 2022: електронні кабінети для вступників та строки подачі документів

Цьогоріч вступна кампанія розпочалася із деякими змінами. Вперше вступники на основі базової середньої освіти, тобто — учні після 9 класу, — створюють електронні кабінети та подають електронні заяви на вступ.

Попередніх років такі кабінети створювали лише вступники після 11 класу. Процес реєстрації особистого електронного кабінету цього року розпочався 23 червня.

Як реєструвати електронний кабінет вступника?

За посиланням на сайт ЄДЕБО потрібно зареєструвати свій електронний кабінет. Для цього необхідно вказати електронну пошту, до якої є доступ і яка не заборонена на території України, створити пароль для доступу до кабінету та обрати варіант вступу до навчального закладу на основі власного свідоцтва про освіту (на основі здобуття базової освіти/ на основі здобуття повної середньої освіти/…).

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Зазначена електронна пошта надалі використовуватиметься для активації кабінету та в заяві вступника, тому важливо вказувати її назву без помилок.

Тоді необхідно вказати серію та номер документа про освіту, а також номер (без серії) документа, що посвідчує особу: паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження.

Що потрібно для електронного кабінету?

Фото (селфі чи некоректне фото не підійде, оскільки у майбутньому це фото може використовувати заклад освіти для виготовлення студентських документів та посвідчень);

Довідку (за наявності), яка підтверджує закінчення школи у 2022 році в селищі (сільський коефіцієнт);

Редагувати внесену інформацію можна до моменту подання першої електронної заяви до навчального закладу. Можливість подання електронних заяв відкрита 30 червня та триватиме до 18:00, 13 липня.

Що потрібно знати:

Цього року конкурсний бал вступника на бюджет складається з результатів індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу і може бути розглянутий мотиваційний лист. Текст мотиваційного листа необхідно буде заповнювати в кабінеті під час подання заяви.

За необхідності копії матеріалів (дипломи, нагороди), що підтверджують викладену в листі інформацію, треба надсилати на електронні скриньки Приймальних комісій закладів освіти, що вказані в конкурсних пропозиціях.

Цього року багато вступників, які через повномасштабну війну виїхали з України, залишаться за кордоном та продовжуватимуть навчання там. Куди поступити в Європі ми розповідали раніше.

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