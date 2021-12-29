Я вас здивую! Дитині не треба давати фруктовий сік — Комаровський

З якого віку потрібно давати дітям фруктові соки? На це запитання у своєму Instagram відповів лікар-педіатр Євген Комаровський.

Ви знаєте, я, напевно, вас дуже здивую, але дітям не треба давати фруктові соки.

За словами Євгена Комаровського, коли ми даємо дитині фруктовий сік, фактично вона отримує солодку воду з вітаміном С, проте найцінніша частина фруктів міститься саме в м’якоті, якої немає в соках.

Для дитини свіжі фрукти або фруктове пюре набагато краще за фруктові соки.

Доктор Комаровський пояснює: “Практично будь-який фруктовий сік – це концентровані вуглеводи, цукри, з якими потім потрібно щось робити”.

До того ж, якщо порівняти користь від з’їдених п’яти яблук або випитого соку, який вичавлений з 5 яблук, то цілісні фрукти виявляються набагато кориснішими.

— Так, це дуже зручно, це дуже смачно, діти частіше воліють пити сік, аніж гризти яблуко. Тим не менш, з погляду реальної користі для здоров’я та кишківника, я наполегливо рекомендую завжди, коли є можливість, заміняти фруктовий сік цільними фруктами, – каже популярний педіатр.

При цьому, якщо ваше маля ще зовсім маленьке і не вміє жувати тверду їжу, йому можна запропонувати фруктове пюре.

Проте, каже доктор Комаровський, є один виняток, коли фруктові соки у раціоні дітей виправдані.

Під час інфекцій, коли висока температура і дитина всіляко відмовляється пити, (ГРЗ, наприклад) тоді яблучний сік, навіть розведений вдвічі, — це чудовий замінник будь-якої крапельниці.

Але це має сенс лише за гострих інфекцій, коли є виражені патологічні втрати рідини.

Нагадаємо, раніше доктор Комаровський розповідав, як відучити дитину від суміші.