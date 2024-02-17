Батьківство

Це якось лікується? Що не треба говорити батькам дитини з інвалідністю, щоб не ранити

Даніела Долотова, журналістка сайту 17 Лютого 2024, 09:00
Як говорити з батьками дитини з інвалідністю
Фото: Unsplash

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