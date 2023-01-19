Все найнеобхідніше для новонародженого: як оформити Пакунок малюка

Після пологів в Україні матерям завжди надають допомогу від держави. Одна з таких — Пакунок малюка. До нього входить різноманітний одяг, пелюшки, підгузки, іграшки, засоби для гігієни та багато іншого.

Як оформити Пакунок малюка 2023 — читай у матеріалі.

Як оформити Пакунок малюка

Найчастіше Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Якщо допомога закінчилася у відділенні, то мамі чи татові потрібно йти до найближчого управління соцзахисту.

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Також ти можеш не брати пакунок, а отримати замість нього 6603 грн.

Для того щоб прийшли гроші, потрібно прийти до ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок із соціальною карткою. Під час війни держава дає можливість батькам витрачати ці гроші на те, що їм потрібне (не лише на малюка).

Як замовити Пакунок малюка

Насамперед тобі треба зайти в Дію. Одразу після цього — у єМалятко. Цією послугою можуть скористатися лише ті люди, у яких ще немає свідоцтва про народження дитини і хто справді не отримував Пакунок малюка. У єМалятку потрібно зареєструватися та зазначити свої дані. Перевір інформацію та натисни кнопку Далі. Прикріпи інформацію про те, хто є батьком та матір’ю дитини. Зазнач номер медичного внеску. Після того як ти заповниш форму, вибери Додаткові послуги. Вибери в них Пакунок малюка. Інформація про те, коли ти зможеш отримати пакет, надійде на пошту та у застосунок Дія.

Як отримати гроші замість Пакунка малюка

Онлайн зараз цього зробити не можна. Щоб отримати гроші або сам Пакунок, потрібно прийти до найближчого центру соцзахисту. Одному з батьків потрібно подати відповідні документи:

заяву про те, що ти хочеш отримати Пакунок малюка (або гроші замість нього);

паспорт;

копію свідоцтва про народження дитини;

довідку з пологового будинку про те, що ваша сім’я не отримувала Пакунок малюка.

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