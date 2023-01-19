Все найнеобхідніше для новонародженого: як оформити Пакунок малюка

Після пологів в Україні матерям завжди надають допомогу від держави. Одна з таких — Пакунок малюка. До нього входить різноманітний одяг, пелюшки, підгузки, іграшки, засоби для гігієни та багато іншого.
Як оформити Пакунок малюка 2023 — читай у матеріалі.
Найчастіше Пакунок малюка видають після виписки з пологового будинку. Якщо допомога закінчилася у відділенні, то мамі чи татові потрібно йти до найближчого управління соцзахисту.
Також ти можеш не брати пакунок, а отримати замість нього 6603 грн.
Також ти можеш не брати пакунок, а отримати замість нього 6603 грн.
Для того щоб прийшли гроші, потрібно прийти до ПриватБанку та відкрити спеціальний рахунок із соціальною карткою. Під час війни держава дає можливість батькам витрачати ці гроші на те, що їм потрібне (не лише на малюка).
Онлайн зараз цього зробити не можна. Щоб отримати гроші або сам Пакунок, потрібно прийти до найближчого центру соцзахисту. Одному з батьків потрібно подати відповідні документи:
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