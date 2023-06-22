Опора та турбота. Гайд для батьків, як підтримати підлітка під час війни

Повномасштабне вторгнення напряму вплинуло на життя всіх українців. На жаль, найбільше цьому впливу піддаються неповнолітні — діти та підлітки, які уже все розуміють та знають, але ще не можуть вплинути на ситуацію.

За даними соціологічного дослідження, яке провели Клуб Добродіїв у співпраці з Plan International, життя 87% підлітків зазнало змін саме через повномасштабну війну.

Практикуюча психологиня та консультантка з питань дитячо-батьківських стосунків, сертифікована арт- та казкотерапевтка Ірина Шкраба розповіла УП, як підтримувати підлітків у такі складні моменти та на що варто звертати увагу батькам.

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Перше, що радить Ірина Шкраба — ділитися з підлітками й власними страхами та переживаннями, аби показувати, що така реакція на обставини є нормальною.

Звісно, також треба намагатися говорити з дитиною про те, що турбує, лякає та злить її. Спробуй пояснити та навчити підлітка практик, які допоможуть контролювати емоції та поведінку загалом.

Психологиня радить бути максимально залученими у життя дитини. Адже саме у підлітковому віці діти часто втрачають зв’язок з батьками, а під час війни та постійного стресу це може обернутися дуже погано. Тож не забувай щодня запитувати про справи, переживання, досягнення чи невдачі.

Що більше проявляти зацікавлення до життя підлітків, тим менше вони закриватимуться у собі. Водночас, якщо дитині хочеться побути на самоті, потрібно дати їй таку можливість, — радить Ірина Шкраба.

Також результати опитування свідчать: підліткам важливо отримувати підтримку, поради та опору саме від близьких людей та друзів.

І попри те, що 89% підлітків відчувають її від рідних, майже 60% — прагнуть отримувати ще більше підтримки.

Тож батьки та опікуни мають забезпечити це, адже нині діти переживають постійний страх за близьких, які знаходяться на фронті, сумують за колишнім звичним життям та стикаються з багатьма обмеженнями.

Також дослідження показало, що підлітки прагнуть отримувати:

підказки та поради — 21%;

обійми чи тримання за руку, тактильність — 19%;

підбадьорення та похвалу — 19%;

спільний час разом — 15%;

пропозиції плану дій у певних ситуаціях — 15%;

матеріали для хобі, дозвілля — 11%.

Як допомогти дитині боротися зі стресом

Психологиня радить зберегти старі та віднайти нові ритуали, які можуть відбуватися у сім’ї. Старі звички, такі як спільні прогулянки чи сніданок, можуть повернути дитину до почуття безпеки. До цього списку можна додати й нові традиції. Практикуйте спільні фізичні та дихальні вправи. Наприклад, дихання на рахунок п’ять, обійми метелика, 5-4-3-2-1 та інші.

Як батькам говорити з підлітками та що робити під час конфліктів

Психологиня Ірина Шкраба каже: батькам варто навчитися йти на допомогу тоді, коли це потрібно дітям. Якщо у дитини був сформований надійний тип прив’язаності, то ніяких проблем у комунікації надалі не буде.

— Щоб заборонити щось підлітку, на те мають бути вагомі причини. Якщо батьки з чимось не згодні, треба в екологічний, тобто неконфліктний спосіб пояснити, чому саме так відбувається і чому варто було б зробити саме так, — пояснює Ірина Шкраба.

Спокійно доводь свою думку, аргументуй, пояснюй. Дитина буде розуміти, що її думка важлива. Але зараз є вагомі аргументи до того, що в цей момент треба вчинити якось інакше.

Все ж, якщо конфлікту таки не уникнути або він уже відбувся, варто пам’ятати кілька порад.

Якщо тебе “накривають” емоції — візьми перерву та проживи ці емоції, аби не зірватися на близьких.

Після того як емоції вщухли — словами обговори з дитиною варіанти розв’язання проблеми.

Уникай різких висловлювань та аргументації на кшталт: “Бо я так сказав/(-ла)”. Дитині варто розуміти, що це не забаганка батьків, а реальна важлива причина, чому втілення чогось є неможливим.

Нерідко, у підлітковому віці діти думають зовсім не так, як батьки. Але інколи сварки можуть затягувати, а розбіжності між дітьми та батьками стають глибшими: як знайти “місток” розуміння, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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