Я недостатньо проводжу часу зі своєю дитиною! Знайомі думки? Розповідаємо, як позбутися почуття провини за те, що багато працюєш

Нині чимало батьків намагаються працювати якомога більше. На це є різні причини: недостатньо грошей у родині, бажання створити кар’єру, заробити якомога більше, щоб дати усе необхідне для своєї родини.

Та через постійне перепрацювання нерідко страждають діти, які бачать своїх батьків менше, аніж того потребують. І це призводить до почуття провини перед дітьми за те, що з ними проводять мало часу.

Особливо це відчувається у важливі моменти розвитку малечі. Про те, як перестати відчувати себе винним(-ою) перед дитиною за те, що багато працюєш, розповіло видання Parents.

Зараз також дивляться

Як зазначає професорка психології Каліфорнійського університету Соня Любомірски: етапи розвитку дитини — це лише маленька частина того, що є справді важливим у житті. Та додає: найважливіше, що дають батьки для дитини, — це любов, підтримка та виховання.

Як позбутися почуття провини за те, що багато працюєш: корисні поради

Насолоджуйся моментом

Уявімо, що малеча може смішно помилятися у словах чи захоплено їхати на велосипеді без додаткових коліс. У такі моменти насолода дає нам багато позитивних емоцій.

А щоб легше було відволіктися й не думати про роботу, спробуй знайти свій спосіб для перезавантаження. Наприклад, подкасти, які слухатимеш дорогою на роботу, чи музика, застосунок на телефон, що допоможе провести медитацію у комфортному місці.

Іноді достатньо кількох хвилин, щоб розслабитись та повернутися додому трохи оновленим(-ою).

Постійна прив’язаність не має бути метою

Авторка книги Сильна, як мати: як залишатися здоровою, щасливою та при здоровому глузді після вагітності та пологів Кейт Роуп стверджує, що не потрібно витрачати весь свій час на те, щоб вибудувати гарні стосунки з дитиною.

Прив’язаність — це не завжди означає години довгих та душевних розмов з малечею. Приділити час дитині та зробити разом домашнє завдання теж важливо.

Спробуй зрозуміти, як ти можеш відчувати менше тиску

Бізнес-коуч Дейзі Доулінг радить не лише мати перелік справ, які треба зробити, а й записувати речі, які ти вже виконав(-ла).

Це допоможе позбутися думок про те, що у тебе нічого не виходить, і зрозуміти, скільки справ виконуєш насправді.

Можливо, твій ритм життя ідеально підходить для ранку, коли ти можеш встати раніше за інших, щоб приділити час дрібним справам, і потім думки про неоплачені рахунки чи не розвішену білизну не будуть тебе пригнічувати.

Сімейні ритуали

Згадай-но, чи у твоїй сім’ї є якась традиція, якої ви звикли дотримуватися разом з дітьми. Наприклад, ходити разом у кафе щонеділі чи розповідати щовечора цікаві історії, які відбулися з вами.

У кожного це свої ритуали. Знайди те, що буде цікаво робити вам обом, і це допоможе сформувати довіру твоєї дитини та об’єднати вас.

Раніше ми розповідали про п’ять ігор для розвитку емоційного інтелекту.

Не пропускай найцікавіше, підписуйся на наш Telegram-канал.