Батьківство

Як записати дитину до дитячого садочка – покрокові дії

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Грудня 2021, 15:05
Як записати дитину до дитячого садочка – покрокові дії

Більше новин
Загроза вторгнення
Коли занепокоєність замінять діями? Останні новини військової напруги з Росією
Світлана Тарабарова
З піснями та думками довкілля — як Світлана Тарабарова з родиною прикрашає будинок до Нового року
Секс і місто
Зірку серіалу Секс і місто звинувачують у зґвалтуванні: подробиці
Утеплення будинків
Тепло у кожен дім! Як держава утеплить всю країну
Дивитись більше

Відео
0:02:49
Загроза вторгнення

Коли занепокоєність замінять діями? Останні новини військової напруги з Росією
0:00:59
Секс і місто
Зірку серіалу Секс і місто звинувачують у зґвалтуванні: подробиці
0:04:32
Утеплення будинків
Тепло у кожен дім! Як держава утеплить всю країну
0:34:24
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 17.12.2021 (22:00)
0:05:10
Тисяча
Українці почали отримувати тисячу гривень від держави: що робити тим, у кого немає Дії
0:03:19
Магазин у будинку
Протистоять бізнесменам: як мешканці будинку захищають своє житло
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 17.12.2021 (17:30)
0:03:11
Непогода
Вхурделило так, що закрили велику автомагістраль: негода у світі
0:20:00
Вікна-новини випуск від 17.12.2021 о 14:30
Вікна-новини. Випуск від 17.12.2021 (14:30)
0:20:00
11:30
Вікна-новини. Випуск від 17.12.2021 (11:30)
Більше відео
Топ-5 руйнівних звичок для стосунків — психологиня взялася лічити
Читати далі
Топ-5 руйнівних звичок для стосунків — психологиня взялася лічити