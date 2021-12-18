Як записати дитину до дитячого садочка – покрокові дії

Хочемо ми того, чи ні, але ми всі дорослішаємо. Особливо це відчувається, коли настає пора вперше відпускати власних дітей з дому та обирати для них дитячий садок.

Проте як це зробити? Міністерство освіти і науки України пояснює, як правильно записати дитину до дитячого садочку.

По-перше, варто обрати дитячий садочок та звернути увагу на ті фактори, які для вас принципові (наприклад, віддаленість від дому).

По-друге, необхідно відвідати заклад. Оскільки фото та опис в інтернеті часом можуть не відповідати нашому сприйняттю у реальності.

По-третє, потрібно дізнатись у директора закладу про наявність вільних місць та порядок зарахування дітей.

Яякщо вам повідомили, що місць немає, необхідно з’ясувати причини відсутності місць та отримати письмову відмову у прийнятті дитини до садочка від керівника закладу. Також після цього можна звернутись в управління освіти за допомогою.

Ще одним варіантом може бути можливість стати в електронну чергу на сайті місцевого органу управління освітою.

Як стверджує Міносвіти, ставати в електронну чергу не обов’язково. Проте таким чином можна зекономити час та збільшити шанси отримати місце у дитячому садку. Тому якщо ви впевнені, що не зміните місце проживання найближчим часом, то варто забезпечити власний спокій та стати в електронну чергу.

Щоб записатись в електронну чергу необхідно:

Зареєструватись на сайті, створений місцевим органом управління освітою. Обрати садочок Подати заявку У заявці на чергу вказати: ім’я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків, бажаний дитячий садок і натиснути “Подати заявку”. Перевірити, що заявку зареєстровано Якщо реєстрація успішна – встановлюється статус “Зареєстровано в черзі”. Відслідковувати статус заявки Якщо є вільні місця, то статус реєстрації зміниться на “Є можливість зарахування” (повідомлення про це буде на електронну адресу), і буде запропоновано місце в обраному садочку. Подати документи для вступу Зробити це треба в термін, встановлений місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. В іншому разі черга автоматично скасовується.

Які документи необхідні?

Для прийому до садочка загального розвитку потрібно надати:

заяву батьків або осіб, які їх замінюють;

медичну довідку про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;

свідоцтво про народження.

Для прийому дітей, батьки яких відмовляються від щеплень, необхідно надати:

медичну довідку встановленого зразка з висновком лікарсько-консультативної комісії, у якому зазначено, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти.

Як записати дитину до спеціального садочка чи групи?

Для прийому до спеціального закладу дошкільної освіти (групи), а також для прийому дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивні групи, необхідно додатково надати:

висновок психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру;

направлення місцевого органу управління освітою;

індивідуальну програму реабілітації для дітей з інвалідністю.

Для прийому дітей до санаторного закладу дошкільної освіти (групи) необхідно додатково надати:

довідку територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру;

направлення місцевого органу управління освітою.

Прийом до дитячого садочка здійснюється керівником протягом 1 року на підставі наданих документів.

Про благодійні внески

Також важливо пам’ятати, що благодійний внесок сплачується виключно за бажанням батьків. Тому у разі, якщо благодійний внесок називають обов’язковим, це можна вважати порушенням та подати скаргу до районного управління освіти або звернутися до поліції. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

Проте якщо твоїй малечі ще рано до дитячого садочка, читай як відучити дитину від суміші – поради доктора Комаровського.