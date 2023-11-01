Як зареєструвати дитину, народжену на окупованих територіях: пояснення Міністерства юстиції України

Попри війну та страшні події в Україні, життя триває: малі українці народжуються та вселяють надію своїм батькам, що все обовʼязково буде добре, а ми переможемо пітьму російського імперіалізму. Однак чимало з цих дітей народжуються на територіях, що нині перебувають у тимчасовій окупації.
Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ, якщо окупаційна влада вимагає від батьків прийняти громадянство РФ, розповіли в Міністерстві юстиції України.
Деталі також пояснив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі національного марафону Єдині новини. За його словами, зареєструвати дитину в Україні можна через електронну пошту.
Щоб зареєструвати дитину в Україні, якщо та народилася на тимчасово окупованій території, батькам або родичам потрібно надіслати на електронну адресу birth@cv.minjust.gov.ua скан чи фото заяви та копії необхідних документів.
Після реєстрації народження на електронну пошту батьків чи родичів надійде копія свідоцтва про народження дитини.
Після реєстрації народження на електронну пошту батьків чи родичів надійде копія свідоцтва про народження дитини.
Щоб отримати оригінал цього документа та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, батькам, опікунам чи близьким родичам дитини за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) на підконтрольній Україні території.
— Навіть не потрібно ставити цифрові підписи чи печатки на медичних документах, лише написати заяву. На цю ж пошту людині прийде копія свідоцтва, — каже Кирило Міненко.
Для того, щоб зареєструвати народження дитини, потрібно подати такі документи:
У разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСу потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.
У разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСу потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.
А як зареєструвати народження дитини, якщо вона народилася за кордоном, ми розповідали раніше.
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