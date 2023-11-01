Як зареєструвати дитину, народжену на окупованих територіях: пояснення Міністерства юстиції України

Попри війну та страшні події в Україні, життя триває: малі українці народжуються та вселяють надію своїм батькам, що все обовʼязково буде добре, а ми переможемо пітьму російського імперіалізму. Однак чимало з цих дітей народжуються на територіях, що нині перебувають у тимчасовій окупації.

Як зареєструвати дитину, народжену на ТОТ, якщо окупаційна влада вимагає від батьків прийняти громадянство РФ, розповіли в Міністерстві юстиції України.

Деталі також пояснив керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі національного марафону Єдині новини. За його словами, зареєструвати дитину в Україні можна через електронну пошту.

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Як зареєструвати дитину, народжену в ТОТ

Щоб зареєструвати дитину в Україні, якщо та народилася на тимчасово окупованій території, батькам або родичам потрібно надіслати на електронну адресу birth@cv.minjust.gov.ua скан чи фото заяви та копії необхідних документів.

Після реєстрації народження на електронну пошту батьків чи родичів надійде копія свідоцтва про народження дитини.

Щоб отримати оригінал цього документа та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження, батькам, опікунам чи близьким родичам дитини за довіреністю необхідно звернутися з оригіналами документів до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) на підконтрольній Україні території.

— Навіть не потрібно ставити цифрові підписи чи печатки на медичних документах, лише написати заяву. На цю ж пошту людині прийде копія свідоцтва, — каже Кирило Міненко.

Які документи потрібні для реєстрації народження дитини

Для того, щоб зареєструвати народження дитини, потрібно подати такі документи:

заяву про реєстрацію народження (довільна форма), в якій зазначено ПІБ дитини, стать, дату та місце народження, ПІБ матері та батька, їхні стать, дати та місця народження й зареєстроване місце проживання, реквізити паспортів. Якщо заява подається не батьками дитини, тоді варто вказати ПІБ заявника та дані паспорта;

копії паспортів батьків чи заявників;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

медичний документ, що є підставою для реєстрації народження: медичне свідоцтво про народження за формою 103/о, заповнене медичним працівником, який приймав пологи, здійснював перший огляд дитини або матері після пологів, в тому числі поза закладом охорони здоров’я, або довідка (довільної форми без печатки, з відомостями про дитину), виписана медичним працівником, присутнім під час пологів або який проводив перший огляд новонародженого.

У разі відсутності необхідних документів та відмови РАЦСу потрібно звернутися із заявою до суду для встановлення факту народження дитини.

А як зареєструвати народження дитини, якщо вона народилася за кордоном, ми розповідали раніше.

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