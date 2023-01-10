Безкоштовно, з можливістю місяця реабілітації: у Києві стала доступною для всіх психологічна допомога

Війна в Україні вплинула на психологічний стан громадян. І навіть якщо людина не пережила активних бойових дій, добре справляється із навантаженням на нервову систему через сигнали повітряних тривог та не втратила нікого близького на фронті, це не означає, що все гаразд.

У КМДА наголосили, що в столиці є можливість звернутися до психолога чи психотерапевта цілком безкоштовно. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Можливість отримати професійну цілодобову безкоштовну психологічну підтримку для киян була організована в перші ж дні війни, — каже вона.

Валентина Гінзбург розповіла, що лише за березень – квітень 2022 року за безплатною психологічною допомогою онлайн звернулося понад 3000 громадян, серед яких близько 500 — неповнолітні українці.

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Але війна триває, а отже, допомоги потребуватиме кожен українець. Для того, щоб допомогти кожному охочому, у столиці відкрили Київський міський центр Соціотерапія. В центрі допомагають із гострими стресовими станами, а програма розрахована на чотири тижні.

Соціотерапія пропонує:

заняття з психологічної корекції в групах;

індивідуальну роботу з психологом;

оволодіння техніками релаксації;

самодопомогу при стресі та багато іншого.

Для повного занурення під час роботи над собою варто жити протягом місяці у Соціотерапії.

Для запису до психолога не потрібне направлення від сімейного лікаря чи терапевта.

Корисні номери телефонів безплатної психологічної підтримки

Телефон довіри (цілодобово):

0 800 50 12 12

(044) 541 04 04

(044) 541 04 05

Телефони для довідок/запису Київського міського кризового центру Соціотерапія:

(044) 524-89-90

(044) 258-68-91

(044) 524-44-71

(044) 524-34-93

Цілодобова психлікарня:

вул. Кирилівська, 103. Телефон для довідок: (044) 463-74-79.

Під час нападу тривожності ти можеш допомогти собі самотужки. Наприклад, скористатися так званою аптечкою самодопомоги, про яку ми писали в нашому іншому матеріалі.

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