Безкоштовні модульні будиночки у Луцьку. Інструкція, як тобі отримати житло

Сотні тисяч українців залишилися без домівок через постійні бомбардування українських міст військовими РФ.

Декому пощастило винайняти житло у відносно спокійному регіоні, але для когось власна домівка — надто дороге задоволення.

Люди вимушені жити у гуртожитках, вагонах поїздів чи інших прихистках без належних умов для проживання.

Щоб виправити цю ситуацію, аби якомога більше людей отримали хоч і тимчасовий, але дах над головою, благодійна організація у Луцьку зводить модульні будиночки й безкоштовно селить туди родини, які цього потребують.

Про модульні будинки

Модульні будиночки площею майже 20 кв. м розраховані на сім’ю з п’яти людей. Вони обладнані усім необхідним: меблями, технікою, постільною білизною, кухонним приладдям та засобами гігієни.

Все зроблено так, щоб люди, які заїжджатимуть туди, могли одразу комфортно почуватися в новій оселі.

Все, що лишиться зробити новим мешканцям будиночка, — підключити мережі комунікації: електроенергію, каналізацію та водопостачання.

Щоб у такому будинку було тепло взимку, його утеплюють, а всередині додатково оснащують кондиціонером та керамічними плитами.

Також зводять адаптивні модульні будиночки, які пристосовані для людей зі спеціальними потребами. Такі оселі оснащені пандусами, мають відповідні санвузли та меблі.

За два місяці благодійна організація змогла зробити близько 35 таких будиночків. На майстрування одного йде приблизно тиждень часу та сили понад 300 людей: будівників, інвесторів тощо.

Хто може жити в модульному будинку і скільки це коштує?

Людям, які справді цього потребують, благодійна організація надає модульні будиночки безкоштовно.

Вони залучають якомога більше інвесторів, партнерів, волонтерів, щоб зробити якісне і доступне житло для українців.

Переважно намагаються закуповувати матеріали та меблі в українських виробників і цим підтримати нашу економіку, хоча без іноземних партнерів теж не обійтися.

Безкоштовне модульне житло надають родинам, які втратили свій дім. Передусім сім’ям, де є люди з інвалідністю.

Однак люди, які просто втратили дім, теж можуть розраховувати на модульний будиночок, головне — емоційно вразити спонсорів, розповівши свою історію.

Як отримати безкоштовний модульний будиночок

Такий будинок зводиться дуже швидко під потреби родини. Єдине, що необхідно — інвестування.

Інвестори самі обирають родини, житло яких хочуть проспонсорувати, тож вони хочуть бачити цих людей й чути їхні історії — розказати можна через відео.

Для того щоб безкоштовно отримати будиночок, усім членам родини гуртом треба записати емоційне відео, в якому розказати свою історію і показати зруйновану оселю.

Важливо! Оскільки багато заявок, відео має бути не довшим за 3 хв.

Далі треба відправити відео у приватні повідомлення Facebook або Viber благодійної організації. Номер ти знайдеш на їхній офіційній сторінці у Facebook.

Також можна опублікувати своє відеозвернення під гештегом #дивошелтер. У такому разі заявку розглядатимуть трішки довше.

Луцьк — не єдине місто, в якому будують модульні будинки. До прикладу, ми вже розповідали, як підприємство на Рівненщині виготовляє модульні будинки.

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