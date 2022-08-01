Безкоштовні модульні будиночки у Луцьку. Інструкція, як тобі отримати житло

Вероніка Кононенко, практикантка сайту Катерина Курбанова 01 Серпня 2022, 17:00
Безкоштовні модульні будиночки у Луцьку. Інструкція, як тобі отримати житло
Фото: Facebook

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