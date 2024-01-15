До нової пандемії приготуватися: що таке хвороба-Х та чи є загроза ймовірною

Пандемія Covid-19 стала однією з найбільших для всієї земної кулі. Обмеження, вакцинація, засоби безпеки та статистика смертності — те, чим запамʼяталася хвороба останніх років. Нині ковідні обмеження скасували, хвороба стала звичною та постійною для світової спільноти, вакцинація від Covid-19 є рекомендованою ВООЗ та МОЗ України зокрема.

Однак нині світ завмер після нових заяв про можливу появу хвороби-Х, яка може стати у 20 разів смертоноснішою за Covid-19.

Що таке хвороба-Х, хто про неї попереджає та які реальні ризики для людей, розповідаємо тобі далі.

Зараз також дивляться

Хвороба-Х: що це таке

Хвороба-Х є гіпотетичною загрозою, яку планують обговорити на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, що цьогоріч проходитиме з 15 по 19 січня, про що йдеться у програмі Всесвітнього економічного форуму.

За припущеннями, цей невідомий патоген може викликати епідемію чи пандемію.

Лідери планують обговорити підготовку світу до чергової пандемії, яка, за припущеннями, може бути у 20 разів смертоноснішою за попередню пандемію. Йдеться про готовність медичної сфери до перенавантаження, а також про розроблення вакцини від гіпотетичної хвороби.

Про появу нової небезпечної хвороби після спалаху коронавірусу ВООЗ попереджала вже кілька разів.

17 січня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адхан Гебрейєсус проведе зустріч під назвою Підготовка до хвороби Х.

— З огляду на нові попередження Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що невідома хвороба-Х може призвести до того, що смертельних випадків може бути у 20 разів більше, ніж під час пандемії коронавірусу, потрібні нові зусилля, щоб підготувати системи охорони здоров’я до численних майбутніх викликів, — йдеться у повідомленні програми.

Разом з тим, нині шириться й новий штам Covid-19 — Пірола. Чим він небезпечний та що варто знати про заходи безпеки, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.