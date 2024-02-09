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Постраждали через неприбраний сніг на вулиці? Як отримати компенсацію — покрокова інструкція

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 09 Лютого 2024, 16:15
Компенсація за травмування через неприбраний сніг — як отримати
Фото: Unsplash

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