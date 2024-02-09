Постраждали через неприбраний сніг на вулиці? Як отримати компенсацію — покрокова інструкція

Останнім часом в Україні погода стала справді зимовою. Насипає сніг та лютують морози. А через це не всюди комунальники встигають прибирати лід та сніг. Якщо ти травмувався(-лась) через неприбраний сніг, ми розповімо, чи можна отримати грошову компенсацію.

Компенсація за травмування через неприбраний сніг — як отримати

Якщо ти зазнав(-ла) травмування через нечищені дороги та тротуари, або з даху на тебе впала бурулька — маєш право на компенсацію. Однак усе простіше, якщо в тебе є страхування. Якщо ж його немає, доведеться розпочинати довгий процес з державою.

Адже тобі доведеться підготувати докази, що випадок травмування стався саме через неприбраний сніг. На сайті Голосіївської РДА повідомили, що кожен тротуар та дорога мають свого власника, тобто того, хто відповідає за цю ділянку.

Зараз також дивляться

Дізнатися, хто відповідальний за конкретну зону, де сталося травмування, можна в районній держадміністрації, ЖЕКу чи онлайн-реєстрі власників нерухомого майна. Коли матимеш інформацію, потрібно буде звернутися по грошову компенсацію на лікування до відповідальної установи.

Також потрібно звернутися до суду — в такому випадку можна відшкодувати фізичні та моральні збитки. Не забудь зафіксувати місце падіння чи травми з прив’язкою до вулиці, свої ушкодження (найкраще мати довідку з лікарні чи травмпункту), якщо є можливість — попроси запис з відеокамер двору чи про допомогу свідків.

Поліція має зафіксувати факт травмування. Після цього можна писати заяву в правоохоронні органи.

Аби точно отримати компенсацію, збережи усі квитанції та чеки за пов’язані з витратами на переїзд, лікування. Також зроби ксерокопію запису про прийом з медичного журналу.

Якщо ви живете в багатоквартирному будинку та постраждали біля свого будинку — претензії слід висувати комунальному підприємству, яке обслуговує ваш будинок. Якщо подія трапилася на сходах офісу, банку, супермаркету — відповідальність повинен нести той, на кого покладено обов’язок прибирати цю територію.

Щоб отримати грошову компенсацію, доведеться звернутися до суду. Бо необхідно довести, що травмування сталося через недбалість особи чи організації, яка відповідає за прибирання території. Термін позовної давності — 3 роки, але звертатися краще відразу.

Приватні підприємства швидше виплачують компенсації, бо не хочуть мати справи з судом. З комунальними та державними підприємствами усе значно довше та складніше.

Ст. 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів передбачена адміністративна відповідальність, що тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн) і на посадових осіб, громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).

Раніше ми розповідали, як отримати компенсацію за невикористану відпустку.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.