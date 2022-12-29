Від бурульок до салютів. Як безпечно відсвяткувати Новий рік та не потрапити до лікарні

Ми звикли, що про правила безпеки — це для дітей. Та нові реалії можуть нести небезпеку не лише від ракетних ударів, а й зовсім буденних речей. Про правила безпеки під час зимових свят та про що варто подбати вдома й на вулиці — розповідаємо далі.

Правила безпеки взимку

Зима — це час для бешкетства та дитячих ігор у снігу. Та є речі, які можуть загрожувати твоєму здоров’ю і навіть життю!

Як вберегтися від бурульок

Наприклад, бурульки, що так небезпечно звисають над нашими головами. У ДСНС традиційно нагадали про правила безпеки під час зимового періоду.

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Пам’ятай: бурулька, що летить з висоти, може травмувати або навіть вбити людину!

Необхідно оминати місця формування крижаних скупчень на дахах будинків і споруд, не підходити до фасадів будівель (особливо на вузьких вулицях), бути пильним і дивитися вгору.

Як не посковзнутись взимку

Узагалі лід — дуже небезпечна штука. Це для ковзанів дуже весело та красиво, а у звичайному житті кожен із нас може постраждати від не посипаної піском чи сіллю льодової доріжки. Тож, сподівайся на комунальників, але й сам потурбуйся про свою безпеку.

Для зимових прогулянок варто обирати взуття з протектором для кращого зчеплення з поверхнею землі.

Також можна носити чоботи з підошвою з мікропористої чи іншої м’якої основи, а головне — без великих та хитких підборів.

Не ходи по кризі водойм!

А ще нагадуємо: не ходи по кризі замерзлих водойм. Навіть якщо тобі здається, що крига міцна — ти можеш провалитися під воду. Особливо це актуально зараз, коли за вікном відносно висока, як для зими, температура.

Салюти й петарди на Новий рік

Раніше до цього списку ще можна було б додати правила безпеки у використанні петард та салютів, які часто люди запускають у новорічну ніч. Та редакція Вікна-новини закликає тебе: під час війни, яку зараз переживає країна, не варто використовувати піротехніку.

Багато людей, що постраждали від війни, можуть по-різному зреагувати на звуки, які схожі на вибухи.

Крім того, у більшості регіонів України обласні військові адміністрації заборонили використання піротехніки на офіційному рівні. Зокрема, це стосується і Києва та області.

За порушення передбачена адміністративна відповідальність.

Пильнуй, аби твої діти чи знайомі підлітки не захоплювалися петардами. Краще проведи це свято тихо вдома, у колі близьких тобі людей. Без салютів, феєрверків та інших гучних речей.

Зимові свята: війна edition

Воєнний стан залишається незмінним і під час Нового року. Не забувай про комендантську годину на Новий рік — її у регіонах залишили незмінною. Тож гуляти вулицями у новорічну ніч не варто.

Також особливу увагу у передсвяткові та новорічні дні варто звернути на сигнали повітряної тривоги, адже росіяни можуть скористатися моментом та розпочати масштабний обстріл України та її мирних міст.

Правила на дорозі

Через російські обстріли об’єктів нашої критичної інфраструктури, українці щодня живуть за графіками відключень світла. І якщо у світлу пору доби це ще можна якось витерпіти, то надвечір ситуація ускладнюється.

Особливо важливо пам’ятати про кілька правил безпечного пересування містом/селом/населеним пунктом ввечері.

Носи на собі одяг зі сітловідбивальними елементами. Вони можуть бути як вшитими, так і продаватися окремо: стрічки, браслети, брелоки. Переходь дорогу лише в призначеному для цього місці на “зебрі”. При пересуванні біля проїжджої частини користуйся ліхтариком, аби водії та інші учасники дорожнього руху могли тебе помітити. Водіям варто дотримуватися ПДР та не їхати швидко у місцях, де можуть ходити пішоходи.

Про інші правила на дорозі у темну пору доби ми розповідали тобі детально в іншому матеріалі.

Серед новорічних небезпек існує ще одна, яка також пов’язана із відсутністю світла: використання генераторів, пальників та інших речей, які можуть допомогти по господарству. Під час святкувань такі речі стають небезпечними: можна забути чи заснути, так і не вимкнувши свого пальника.

Щоб свята пройшли тихо та безпечно, читай у нашому матеріалі, як безпечно користуватися генератором, балонами та пальниками у квартирах та будинках.

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