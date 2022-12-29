Твоя безпека

Від бурульок до салютів. Як безпечно відсвяткувати Новий рік та не потрапити до лікарні

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Грудня 2022, 18:00
Правила безпеки взимку
Фото: Pexels

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