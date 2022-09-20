Люта хурделиця у Карпатах — як убезпечити себе та не загубитися в горах

Поки в серцях українців досі люта зима, у Карпатах встигли змінитись усі пори року і гори знову завалило снігом. І все було б дуже чарівно, якби у цій непрохідній хурделиці не загубились туристи.
Тому зранку місцевим рятувальникам довелось вирушити на пошуки пари, яка піднялась в гори, але неочікувано потрапила у розпал снігопаду. Обмежена видимість не дала можливості туристам знайти дорогу назад, тому довелось дзвонити у службу порятунку.
Пару знайшли на горі Менчул, після чого транспортували у село Богдан, де лікарі швидкої перевірили стан здоров’я туристів, що загубилися у непрохідних снігах.
Насамперед важливо подбати про підготовку до походу та пам’ятати кілька важливих правил:
Однак найважливіше пам’ятати: якщо ти плануєш похід у зимові Карпати, то потрібно обов’язково зареєструватись на сайті ДСНС.
Рятувальникам потрібно повідомити маршрут своєї групи, список учасників походу, ім’я керівника групи, а також номери телефонів. У разі небезпеки можна буде швидко зв’язатись зі службою порятунку та отримати допомогу та рекомендації, як поводитись до прибуття рятувальників.
Якщо вже так сталось, що твоя група загубилась, або ти взагалі на самоті й зв’язку немає, тоді необхідно економити заряд на батареї. Можливо, згодом вдасться додзвонитись у службу порятунку.
Також важливо не панікувати та не намагатись швидко знайти вихід з вершини. Часто рятувальники радять йти вниз та намагатись знайти річку чи струмок.
У разі теплої погоди вздовж течії можна буде рухатись та знайти населений пункт. Однак цього не варто робити, коли починає темніти, оскільки розпізнати, куди плине течія буде важко.
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Допис, поширений Ukraine is (@ukraine_is_)
У деяких випадках рятувальники рекомендують не рухатись з місця, на якому людина загубилась, оскільки її група може швидко виявити пропажу та повернутись. До того ж це допоможе зекономити сили.
Проте у морозну погоду потрібно все ж зберігати рухливість та намагатись не заснути, щоб зовсім не замерзнути.
Інколи до людей не може дістатися ні вертоліт, ні квадроцикл. Тоді рятувати туристів доводиться гірським рятувальникам. Дізнайся більше про їхню роботу та коли в горах чатує небезпека.
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