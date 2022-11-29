Твоя безпека

Ось вони, 152-мм української люті! Тепер палкі “привіти” росіянам можна вітчизняними снарядами надіслати

Даніела Долотова, редакторка сайту 29 Листопада 2022, 07:00
Укроборонпром випустив перший український снаряд 152-мм
Фото: Facebook

Більше новин
Що подарує колезі на Новий рік 2023: ідеї цікавих подарунків
Від новорічного символізму до актуальних потреб — що подарувати колезі на Новий рік
Новий рік
Скільки днів до Нового року 2023: відлік до свята
бограч рецепт
Справжній карпатський бограч з салом: рецепт від Євгена Клопотенка
Ось вони, 152-мм української люті! Тепер палкі “привіти” росіянам можна вітчизняними снарядами надіслати
Професійне вигорання під час війни — як віднайти ресурс та відновити продуктивність
Дивитись більше

Матеріали по темі

бограч рецепт
Справжній карпатський бограч з салом: рецепт від Євгена Клопотенка
Історія неймовірного повернення
Ховав голову під ліжко і думав, що врятувався. Історія неймовірного повернення чотирилапого друга з Маріуполя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
будинок культури в Березані
Мистецький скандал у школі на Київщині: що вимагають батьки та як бути дітям

Відео
0:03:57
Історія неймовірного повернення

Ховав голову під ліжко і думав, що врятувався. Історія неймовірного повернення чотирилапого друга з Маріуполя
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:50
будинок культури в Березані
Мистецький скандал у школі на Київщині: що вимагають батьки та як бути дітям
0:03:59
Ольгине на Херсонщині: яка ситуація в селі після звільнення
Закопували телефони, щоб тримати зв’язок із ЗСУ — окупанти майже вщент розбили Ольгине на Херсонщині
0:03:47
Українські військові про найгарячіші напрямки та травмування
Втретє отримує поранення і щоразу повертається на фронт — військові про найгарячіші напрямки
0:03:03
Як харківська мережа кав’ярень працює у Львові та пише портрети
Отримай не тільки каву, а й портрет — як мережа харківських кав’ярень працює у Львові
0:04:08
Місто-примара: переселенці з Маріуполя розповіли, що від нього залишилось
Місто-примара: що залишилось від Маріуполя та як там живеться — розповідь переселенців
0:04:00
Московський патріархат
Православна зрада. Чи заборонять Московський патріархат в Україні?
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
Ось вони, 152-мм української люті! Тепер палкі “привіти” росіянам можна вітчизняними снарядами надіслати
Фізичні відмінності нівелюються технічними рішеннями: Резніков про нову статистику жінок у ЗСУ та зростання ролі українок у війську
Більше відео
Ось вони, 152-мм української люті! Тепер палкі “привіти” росіянам можна вітчизняними снарядами надіслати
Читати далі
Професійне вигорання під час війни — як віднайти ресурс та відновити продуктивність
Як оформити субсидію
Читати далі
Як оформити субсидію через застосунок Дія: покрокова інструкція

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь