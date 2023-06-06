Не зволікай! Як допомогти людині, яка тоне — алгоритм дій

Сьогодні, 6 червня 2023 року, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок цього є загроза затоплення понад 80 населених пунктів. Вода затоплює будинки аж до дахів, тому слід знати, як надати першу допомогу при утопленні — читай детальний алгоритм дій у нашому матеріалі.

Як надати першу допомогу при утопленні — алгоритм дій

Міністерство охорони здоров’я України нагадало про правила безпеки та поділилося алгоритмом дій з порятунку людей при утопленні. Уважно ознайомся, адже це може врятувати комусь життя.

Передусім слід переконатися, що порятунок інших не зашкодить тобі. Адже може статися так, що ти не впораєшся, і рятувати доведеться тебе. Якщо ти не певен(-а), поклич когось ще на допомогу.

Якщо ти витягнув(-ла) потопельника з води, терміново виклич лікарів. Поки вони їдуть, надай першу допомогу потерпілому(-ій). Якщо людина не реагує на тебе, перевір дихання — послухай його, подивись, чи рухається грудна клітка, простягни руку чи щоку до рота, щоб відчути дихання.

Якщо людина не дихає, зроби такий алгоритм:

Затисни постраждалому(-ій) ніс та вдихни повітря йому (їй) в рот до підйому грудної клітки. Повтори це п’ять разів. Маленьким дітям повітря вдихають у ніс та рот одночасно. Якщо дихання не з’явилося, поклади долоні одна на одну на грудну клітку та натискай на них вагою тіла. Руки слід випрямити в ліктях. Зроби 30 натискань. Повтори два штучні вдихи. До прибуття медиків чи рятувальників або поки постраждалий(-а) не почне дихати, продовжуй натискання (30) та штучні вдихи (2). Для постраждалих дітей кількість натискань — 15, а штучних вдихів — два. Після того, як людина прийде до тями, її потрібно зігріти.

Якщо людина дихає, слід зробити так:

Поклади постраждалого(-у) спиною на тверду та рівну поверхню. Розігни голову постраждалого(-ої), висунь нижню щелепу, якщо немає травми хребта. Допоможи очистити рот від бруду, піску тощо.

У будь-якому разі не залишай людину саму, дочекайся медиків та рятувальників.

Раніше ми розповідали, як надати першу допомогу людині.

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