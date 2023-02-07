Як оформити страхування на авто та які документи для цього потрібні

Купівля авто — очікувана та важлива подія. Та після цього існує ще кілька обов’язкових етапів, які необхідно зробити: оформлення, купівля аптечки та вогнегасника і страхування. Про останнє ми й поговоримо сьогодні.

Як оформити страховку на авто в Україні, які види страхування авто існують та де їх роблять — розповідаємо у матеріалі.

Які бувають страховки авто

Існує кілька видів страхувань авто, кожен з яких покриває деяку кількість страхових випадків.

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ОСЦПВ (автоцивілка) — це обов’язкова страховка, форма державного захисту потерпілих при ДТП. Йдеться про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Страховий поліс ОСЦПВ компенсує збитки потерпілим внаслідок ДТП.

Каско не є обов’язковим страхуванням. Існує два види каско — повне та часткове. Повне каско — це страхування всіх можливих ризиків, тоді як часткове покриває лише певні ризики, що визначаються під час укладення договору страхування.

Договір Додаткової цивільної відповідальності (ДЦО) не є обов’язковим при наявності каско. А от у разі автоцивілки варто про нього знати. Головна його перевага — він дає можливість збільшити виплати у разі настання страхового випадку до 1 млн грн.

Зелена карта — це страхування, яке діє за кордоном на умовах, схожих до вітчизняної автоцивілки. Її варто оформлювати, якщо планується виїзд за кордон.

Де можна застрахувати авто

Страхування автівок в Україні зараз пропонують лише приватні підприємства та компанії. Державного страхування в Україні уже немає. Обрати компанію для страхування машини можна у салоні, якщо машину купували новою, або у пошуковику.

Також послуги різних приватних страхових компаній пропонує ПриватБанк. Для того щоб обрати страховика через ПриватБанк, потрібно виконати покрокову інструкцію.

Як застрахувати авто через ПриватБанк Відкрий застосунок ПриватБанку. Перейди у меню Сервіси. В меню Сервіси знайди пункт Авто або Страховки. І в одному, і в іншому меню можна знайти опцію ОСЦПВ. Далі дій за вказівками, які надає ПриватБанк. Введи свій держномер авто та обирай з варіантів страхових компаній, чиї умови тобі підходять.

Як оформити страховку на авто

Оформити страхування авто можна у будь-якій компанії, яка тобі до вподоби або чиїми послугами ти уже користувався(-лася).

В середньому усі страховики пропонують страхування від 1500 до 2000 грн та більше.

Для страхування авто треба також взяти такі документи:

цивільний паспорт або водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

ІПН;

документ, що підтверджує право на пільги (якщо такий є).

Під час воєнного стану дія страхових послуг змінилася. Читай у нашому іншому матеріалі, чи можеш ти розраховувати на страхові відшкодування, якщо твоє авто пошкодили обстріли.

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