Щоб усе було безпечно та в межах закону: як отримати дозвіл на зброю в Україні 2023

Час від часу, напевно, кожен замислюється, чи не придбати зброю для самозахисту. Особливо питання безпеки українців почало хвилювати після початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість хотіли б мати зброю, щоб мати змогу захиститися.
Але володіння будь-якою зброєю — відповідальний вчинок. Насамперед треба пройти підготовку щодо користування зброєю, правильно її зберігати вдома і, звісно, отримати дозвіл на володіння, щоб усе було законно.
Дозвіл на володіння зброєю — досить складна бюрократична процедура. На період дії воєнного стану її дещо спростили. Ми розповімо, як отримати дозвіл на зброю в Україні.
Дозвіл на володіння зброєю дозволяє користуватися нею на законних підставах. Переважно такий дозвіл потрібно отримати працівникам МВС, держслужбовцям, а також публічним особам: журналістам, депутатам. Утім, звичайна людина також може володіти мисливською рушницею для мисливства. На таку зброю також треба обов’язково отримати дозвіл.
Якщо особа придбає зброю, але не зареєструє її та не отримає дозвіл на використання та зберігання, може отримати позбавлення волі на три-сім років.
Процедуру отримання дозволу на володіння зброєю під час воєнного стану спростили згідно з наказом МВС №170 від 01.03.2022. Цей документ спростив порядок надання дозволу на придбання, зберігання та носіння виключно щодо мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.
Мисливська вогнепальна зброя може бути:
Але варто зазначити, що наказом №170 не змінили вік отримання дозволів:
Що змінилося у процедурі видання дозволу на володіння зброєю, згідно з наказом №170:
Дозволи на отримання зброї можна отримати у міських або районних відділах органів внутрішніх справ або в обласних відділах дозвільної системи.
Перед цим треба пройти медичне обстеження та зібрати необхідні документи.
Перед цим треба пройти медичне обстеження та зібрати необхідні документи.
Щоб отримати дозвіл на володіння зброєю, треба:
Отримати дозвіл на зброю потрібно особисто. Якщо особа має пристрої, які належним чином зареєстровані, для оформлення наступних одиниць можна надати лише копії вказаних паперів. Утім, вони повинні бути завіреними.
Також можна підготувати заздалегідь довідку про несудимість. Цей документ не завжди є в списку тих, які необхідно надати у відділ Національної поліції, адже дозвільна система правоохоронних органів виконує цей запит самостійно. Але, щоб пришвидшити процес, можна отримати довідку заздалегідь та подати разом з іншими документами. Отримати довідку про несудимість можна, скориставшись порталом державних послуг або замовивши онлайн на сайті Сервісного Центру МВС.
Але процедура отримання дозволу для інших видів зброї дещо відрізняється. Раніше ми розповідали, як отримати дозвіл на травматичний пістолет в Україні.
А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!