Відповідальності не уникнути! Який штраф за керування транспортом без прав в Україні у 2023 році

Ми звикли, що кожного дня щось змінюється у нашій буденності. Однак дещо має лишатись стабільним, і це законодавство.

Так, попри все, штрафи за водіння транспортного засобу без прав ніхто не скасовував. Та скільки все ж таки доведеться заплатити за свою помилку водію?

Який штраф за їзду без прав в Україні у 2023 році

Згідно з положеннями статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якщо особа не може показати поліцейському водійське посвідчення або свідоцтво про реєстрацію транспорту, то на неї чекає штраф у розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів, або ж 425 грн.

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За керування транспортним засобом особою, яка не має на це права, або ж передача керма такій людині, передбачає накладення штрафу в розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів, або ж 3 400 грн.

Якщо людині заборонили керувати транспортним засобом, але вона порушила припис, тоді їй загрожує позбавлення прав від трьох місяців до півроку.

Який штраф за повторну їзду без прав

Якщо особу затримали на повторному кермуванні транспортним засобом без прав, тоді вона має сплатити штраф у розмірі 20 400 грн. За ще одне повторення порушення її чекатиме штраф — 40 800 грн.

Понад два роки в Україні працює система автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Разом з нею з’явилася й можливість вчасно відстежувати наявність штрафів, не виходячи з дому. Для цього тобі потрібен лише смартфон та наявність інтернету. Читай, як перевірити штрафи на авто за порушення ПДР.

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