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Відповідальності не уникнути! Який штраф за керування транспортом без прав в Україні у 2023 році

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Червня 2023, 20:00
який штраф за їзду без прав
Фото: Unsplash

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