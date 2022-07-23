Європейські стандарти в Україні: що таке електронний підпис та як ним користуватись

Онлайн-контракти з іноземними партнерами чи можливість відкривати міжнародні рахунки — тепер такі переваги можуть стати доступні й українцям. Оскільки український електронний підпис пройшов тестування eSignature Validation Plugtests 2022 та визнаний як відповідний до європейських стандартів.

Як зазначає міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, такий крок становить важливу частину плану цифрової євроінтеграції України.

Якщо українські цифрові підписи прийматимуть в будь-якій країні Європи, це надасть безліч переваг як для бізнесу, так і для всіх українців. Серед них як можливість відкривати міжнародні рахунки, так і змога отримувати послуги в ЄС.

Технічний комітет Європейський інститут телекомунікаційних стандартів ETSI проводив тестування українського електронного підпису.

Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу у сфері електронних довірчих послуг.

Що таке електронний підпис

Електронний підпис — це електронні дані, що виконують функцію ідентифікації особи та водночас забезпечують цілісність її документів.

Отримати у будь-якому акредитованому центрі сертифікації ключів та зберігати його на захищеному носії, або ж у вигляді MobileID, підпису на ID-картці чи “токені”.

Представники застосунку Дія рекомендують тримати електронний підпис на змінному носії, такому як, наприклад, флешка.

Як отримати електронний підпис

Щоб отримати електронний підпис безкоштовно, потрібно звернутись до Інформаційно-довідкового департаменту Державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України чи Приватбанку.

Для реєстрації електронного підпису потрібно буде надати паспортні дані, номер картки платника податків та заповнену реєстраційну форму.

Однак важливо пам’ятати, що електронний підпис має строк дії від одного до двох років. Тому згодом його потрібно буде оновити на сайті тієї установи, яка його оформлювала.

Як користуватись електронним підписом

Переваг мати електронний підпис чимало. Серед них, зокрема, можливість користуватись електронними послугами, реєструватись на державних порталах та підписувати електронні документи. І все у той час, який зручний саме тобі.

Документи, підписані електронним шляхом мають так саму юридичну силу, як і інші.

Крім того, проекти Мінцифри давно дивують своєю сміливістю та винахідливістю не лише українців, але й увесь світ. Тому читай, яких оновлень чекати від застосунку Дія.

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