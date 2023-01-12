Challenger 2: особливості танка, який планують передати Україні

У Великій Британії підтвердили, що мають намір передати нашій країні танки Challenger 2 для того, щоб допомогти Україні захищати свої землі.
Танки FV4034 Challenger 2 особливі та унікальні, адже саме вони є основними бойовими танками армії в Сполученому Королівстві. Що відомо про танки Challenger 2 — характеристики читай у матеріалі.
Розробкою Challenger 2 займалася компанія Vickers Defence Systems. Її створили у 90-х роках минулого століття. За більш ніж 30 років компанія випустила до 500 одиниць цієї техніки.
У своїй розробці вони доволі дороговартісні, адже ціна одного танка сягає €4,5 млн.
У своїй розробці вони доволі дороговартісні, адже ціна одного танка сягає €4,5 млн.
Крім Британії, ці машини є на озброєнні в Омані. Також танки використовували у боях Ірану, Косово, Боснії та Герцеговині.
Танк може похизуватися своєю гарматою, яка є нарізною (120 мм) та відлитою зі сталі. Ще є 7,62-мм ланцюгова гармата. Вона стабілізується у двох площинах та має електричні приводи наведення.
HESH-снаряд може стріляти на дальність до 9 км. Для того, щоб прицілитися і вразити ціль, їй потрібно до 10 сек.
Також має озброєння:
Якщо військові підготовлені, то танк може вражати п’ять – сім цілей за 1 хв. У боєкомплект 120-мм гармати входять бронебійні оперені підкаліберні снаряди та безосколкові фугасні, а також димові та навчальні постріли.
Якщо танк їде на рівній дорозі або шосе, то може розігнатися до 57 км/год, по іншій місцевості — до 45 км/год. Також танк має хорошу протиснарядну і комбіновану бронь. Екіпаж Challenger 2 — до п’яти людей.
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