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Challenger 2: особливості танка, який планують передати Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 12 Січня 2023, 14:30
Танки

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