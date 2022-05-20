Чому не приходять виплати ВПО та як отримати пенсію на окупованих територіях. Розповідає очільниця Мінсоцполітики

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Травня 2022, 07:00
Чому не приходять виплати ВПО
Фото: Pexels

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