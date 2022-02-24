Чи працюють банки в Україні та скільки готівки можна зняти

Національний банк України відреагував на вторгнення Росії та запровадив низку обмежень, які стосуються зняття готівки, видачі заощаджень населенню та переказів з-за кордону.

Про зміни розповів голова НБУ Кирило Шевченко, передає Економічна правда.

Чи можна зняти готівку

Так, зняти готівку з власної картки можна. Втім, діє обмеження — до 100 тис. грн на день. Це без урахування виплат зарплат та соціальних виплат.

Також це не стосується підприємств та установ, які забезпечують виконання мобілізаційних планів уряду.

Натомість зняти готівку з рахунків у валюті — не вдасться. Зробити це зможуть лише установи, які виконують завдання уряду.

Чи є можливість переказу коштів

Нацбанк ввів мораторій на проведення транскордонних валютних платежів.

Крім того, зупинені операції за рахунками росіян.

Крім того, банки, що випускають електронні гроші, наразі змушені припинити їхній випуск та обіг.

Банки забезпечують роботу відділень в безперебійному режимі в умовах відсутності загрози життю та здоров’ю населення, — додали в НБУ.

Як щодо безготівкової оплати

Безготівкові розрахунки не обмежуються, переконує Нацбанк.

Утім, чимало українців скаржаться на проблеми в роботі з деякими банківськими застосунками. Зокрема, одна зі співрозмовниць Вікон розповіла, що ранком їй не вдалося поповнити рахунок у Monobank. Ще одна киянка ранком мала ті саме проблеми з Monobank та Ukrsibbank.

Раніше ми розповідали про те, що робити у разі спрацювання сирен та як убезпечити себе киянам.

Нагадаємо, у ніч проти 24 лютого російський президент Володимир Путін оголосив про військову спецоперацію на Донбасі. Російські війська почали активні дії. Вибухи було чутно в кількох містах України, зокрема і в Києві. Через пряме військове вторгнення Росії на всій території України вводять воєнний стан.

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