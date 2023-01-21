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Міністр, викладач та високоморальна людина — яким запам’ятався Денис Монастирський

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Січня 2023, 10:15
Денис Монастирський - яким запам'ятався міністр внутрішніх справ

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