Дія приємно дивує: що нового з’явилося у застосунку та на що чекати

Дія — це держава в телефоні, офіційний застосунок, що значно спрощує життя. Його постійно оновлюють, додають корисні функції.

Ми зробили спеціальний матеріал про усі новинки та оновлення, які ти міг пропустити.

Допомога для біженців за кордоном та ВПО

Оскільки світова спільнота зараз активно створює фінансові програми підтримки, то держава намагається спростити систему отримання цих виплат.

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Адже багато хто не може отримати допомогу через певні складнощі. Для її оформлення потрібно їхати незрозуміло куди й чекати невідомо скільки.

Держава піклується про своїх громадян, де б вони не опинилися.

Мінцифри вже зовсім скоро планує запустити спеціальний сервіс подання заяв для отримання міжнародної та державної допомоги за допомогою застосунку Дія.

Відповідно, українці зможуть подати заяву на отримання фінансової допомоги в режимі онлайн, де б вони не перебували.

Право на таку допомогу матимуть:

усі біженці, які виїхали з дітьми за кордон;

внутрішньо переміщені особи, що вимушені були евакуюватися з рідного дому.

Міжнародні банкові установи вже зацікавлені у такій співпраці з Міністерством цифрової трансформації.

Електронна форма виплат за допомогою офіційного державного застосунку Дія дозволить уникнути купу бюрократичних формальностей.

Ініціатива спростить життя як українцям, так і установам, які здійснюють виплати.

СOVID-сертифікати в Дії

Відтепер якщо термін вашого сертифіката закінчився, то документ нікуди не зникне. Історія вакцинації від COVID-19 завжди буде у вашому смартфоні.

Нюанс у тому, що сертифікат не матиме чинності через надпис: “Термін дії сертифіката в Україні закінчився”. Тому він відображатиметься тільки як історія щеплень.

Перевага — вам не треба вакцинуватися знову. Можна просто отримати бустерну дозу.

Це буде дуже корисно для тих, хто евакуювався в інші країни, де вимагають сертифікати про вакцинацію.

Також він може стати в пригоді на прийомі у лікаря, якщо йому необхідна буде інформація про попередню вакцинацію.

Якщо термін закінчився і сертифікат зник

Це не проблема, розробники передбачили й такий випадок. У такому разі просто замов сертифікат знову у розділі Послуги.

Новини, школа, музика — все у смартфоні

Навіть якщо тебе намагаються залишити без зв’язку російські окупанти — Дія поруч. Адже з початком повномасштабного вторгнення в застосунку запустили телебачення та радіо.

Спершу це були лише новини, та потім перелік каналів та програм розширили. Тепер там можна знайти програми для дітей, а також розважальний та інформаційний контент.

Якщо ти зайдеш у застосунок Дія, натиснеш на Послуги та обереш Дія TV, то відкриється такий список телеканалів:

Рада, на якому ти можеш переглядати новини від офіційних джерел та єдиний інформаційний марафон UA: Разом;

М1, де постійно лунає українська музика та розвивається тема культури;

Піксель, де для дітей транслюють Всеукраїнську школу онлайн та контент для діток дошкільного віку;

ПлюсПлюс — мультики для малечі та навчальні телепрограми;

FilmUADrama — тут розважальний контент, серіали та фільми для всієї родини;

XSPORT — новини зі світу спорту.

Заяви про пошкоджене майно в Дії

Держава зробить усе, щоб відбудувати кожну квартиру та кожен будинок після перемоги. Проте для цього треба розуміти масштаби руйнувань.

І в цьому допомогти державі маєш саме ти, заповнивши заяву про пошкоджену чи зруйновану нерухомість.

Про яке майно можна повідомити і як це зробити?

Подати заяву можна про власне пошкоджене майно.

Наприклад, одна людина не може повідомити про весь багатоквартирний будинок, а лише про власну квартиру.

Можна повідомляти про:

квартири;

житлові приватні будинки, садиби, дачі тощо;

інші житлові приміщення.

Заповнити таку заявку можна одразу з комп’ютера. Для цього перейди за посиланням.

Це можна зробити й з телефона. Для цього зайди в застосунок Дія, відкрий меню Послуги й обери пункт Пошкоджене майно.

А далі дій за наступною схемою в три кроки:

Авторизуйся або увійди в наявний кабінет. Заповни форму. Перевір інформацію й відправ її.

У заяві необхідно вказати інформацію про пошкоджений обʼєкт та точну дату, прикріпити фото чи відео пошкоджень.

Також послуга доступна працівникам ЦНАПів та нотаріусам, які можуть заповнювати та подавати повідомлення від імені українців або їхніх представників.

Інформаційний фронт у Дії

Допомагати нашій армії можна, долучившись до інформаційних військ. Для цього держава створила спеціальний чат-бот єВорог.

Перейти до цього чат-бота можна одразу з головного екрана застосунку або за посиланням.

Туди треба надсилати дані про окупантів, їхню техніку та пересування. Далі працівники опрацьовують всі отримані заявки та передають інформацію ЗСУ.

Так можна дуже якісно допомогти нашим захисникам нищити ворога та орієнтуватися, які у нього є сили.

Життя для багатьох змінилося, дехто втратив роботу й лишився без стабільного прибутку. Проте держава допомагає і в такому разі.

Ми розповіли, як за допомогою Дії отримати статус безробітного та відповідні виплати.