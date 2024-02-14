А це безпечно? Дія стане продуктом з відкритим кодом — що це означає

Поки одні країни продовжують тестувати можливості штучного інтелекту, Україна пропонує дещо цікавіше — створити власну цифрову державу. Тому тепер Дія стане продуктом з відкритим кодом.

Що означає введення політики відкритого коду в застосунку Дія

Як повідомляє Мінцифри, завдяки політиці відкритого коду розробники з інших країн зможуть використовувати напрацювання команди Дії та на основі українського застосунку створювати власні продукти.

Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо.

Крім того, політики відкритого коду стане у пригоді й українцям. Адже це дасть змогу кожному запевнитись в прозорості застосунку, а також оцінити логіку його роботи та за бажанням запропонувати зміни й способи вдосконалення Дії.

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Що буде з особистими даними українців

У Мінцифри заспокоюють: будь-хто не зможе отримати доступ до персональних даних українців — вони залишатимуться у повній безпеці.

Натомість буде створено простір без доступу до реєстрів, у якому буде імітація отримання інформації. Тобто буде відкрита тільки умовно схема, за якою працює застосунок, а не його інформаційне наповнення.

Памʼятайте, ми піклуємося про ваші дані, тому безпека — наш перший пріоритет. Відкриваємо код, щоб зробити нашу Дію ще зручнішою та популярнішою в усьому світі.

Крім того, більшість розробників у світі найбільш популярних застосунків використовує відкриті дані для того, щоб розвинути та масштабувати свій продукт. Тож українські творці сподіваються на вдосконалення свого.

Та інколи найбільш необхідні послуги в застосунку дають збій. Читай, що робити, коли Дія.Підпис не працює, та які можуть бути причини.

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