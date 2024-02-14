А це безпечно? Дія стане продуктом з відкритим кодом — що це означає

Поки одні країни продовжують тестувати можливості штучного інтелекту, Україна пропонує дещо цікавіше — створити власну цифрову державу. Тому тепер Дія стане продуктом з відкритим кодом.
Як повідомляє Мінцифри, завдяки політиці відкритого коду розробники з інших країн зможуть використовувати напрацювання команди Дії та на основі українського застосунку створювати власні продукти.
Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо.
Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо.
Крім того, політики відкритого коду стане у пригоді й українцям. Адже це дасть змогу кожному запевнитись в прозорості застосунку, а також оцінити логіку його роботи та за бажанням запропонувати зміни й способи вдосконалення Дії.
У Мінцифри заспокоюють: будь-хто не зможе отримати доступ до персональних даних українців — вони залишатимуться у повній безпеці.
Натомість буде створено простір без доступу до реєстрів, у якому буде імітація отримання інформації. Тобто буде відкрита тільки умовно схема, за якою працює застосунок, а не його інформаційне наповнення.
Памʼятайте, ми піклуємося про ваші дані, тому безпека — наш перший пріоритет. Відкриваємо код, щоб зробити нашу Дію ще зручнішою та популярнішою в усьому світі.
Памʼятайте, ми піклуємося про ваші дані, тому безпека — наш перший пріоритет. Відкриваємо код, щоб зробити нашу Дію ще зручнішою та популярнішою в усьому світі.
Крім того, більшість розробників у світі найбільш популярних застосунків використовує відкриті дані для того, щоб розвинути та масштабувати свій продукт. Тож українські творці сподіваються на вдосконалення свого.
Та інколи найбільш необхідні послуги в застосунку дають збій. Читай, що робити, коли Дія.Підпис не працює, та які можуть бути причини.
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