Щоб добре росли і були здоровими: якою має бути дитяча зарядка — комплекс вправ

Діти все більше проводять час сидячи: в школі, за комп’ютером, під час дистанційного навчання. Щоб вони добре росли і були здоровими, необхідно щоранку робити зарядку. Дитячий організм потребує рухливості — читай, якою має бути дитяча зарядка.

Дитяча зарядка — комплекс вправ для гарного здоров’я

Зарядка допомагає не лише бути здоровими і рухливими, а й захищає від стресу, покращує спритність та гнучкість, роботу мозку, позитивно впливає на творчі здібності. Тож якщо твоя дитина багато часу проводить сидячи, запропонуй їй разом зробити прості вправи.

Декількох разів разом вистачить для того, щоб дитина звикла робити зарядку самостійно. Тож формуй корисні звички в малечі на власному прикладі.

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Ранкова гімнастика має обов’язково входити в розпорядок дня дитини. Її слід виконувати зранку після пробудження від сну.

У комплексі мають бути вправи на всі групи м’язів. Однак не варто виконувати вправи статичного характеру, з обтяженнями та на витривалість.

Кожну вправу потрібно починати повільно, з рівним диханням. Між серіями з двох-трьох вправ дитина має виконувати вправи на розслаблення м’язів або повільній біг упродовж 10-20 секунд. Ранкова гімнастика може супроводжуватись масажем та загартовуванням дитячого організму.

Дитяча зарядка корисна від утоми за день у школі або садку та сприяє підтримці працездатності дитини. Під час перерви між уроками діти можуть виконувати прості рухи — нахили, повороти голови, кругові рухи в плечових, ліктьових суглобах.

Необхідно робити і вправи для очей — рухи вправо-вліво, вгору-вниз, кругові. А ще можна виконувати ізометричні вправи (це максимальна напруга і розслаблення м’язів кистей, рук, ніг, тулуба).

Корисними є і прогулянки на свіжому повітрі, ходіння сходами та рухливі ігри, наприклад, стрибки на скакалці, вправи з обручем та тренажерами.

Можна знайти онлайн-тренера для дитини або записати її в гурток гімнастики та лікувальної фізкультури. Однак потрібно переконатися, що вправи підходять дитині за віком і станом здоров’я.

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