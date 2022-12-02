Батьківство

Щоб добре росли і були здоровими: якою має бути дитяча зарядка — комплекс вправ

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 02 Грудня 2022, 15:00
Дитяча зарядка — комплекс вправ для гарного здоров'я
Фото: Pexels

Більше новин
Як обігріти квартиру
Щоб удома завжди було тепло: як обігріти квартиру без електрики
Як працюють українські енергетики після масованих атак росіян
На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Піца на сковороді: простий покроковий рецепт Від Євгена Клопотенка
Раз-два, і готово! Швидкий рецепт піци на сковороді від Євгена Клопотенка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Які ліки варто викинути з аптечки та забути про них назавжди
“Вата” у твоїй аптечці: про які ліки краще забути — поради медиків
Зігрівальні спеції
Не алкоголем єдиним! Спеції, які зігріють у холодну пору року: список та поради у приготуванні
Щоб добре росли і були здоровими: якою має бути дитяча зарядка — комплекс вправ
Молочниця повертається знову? Постав під приціл свій спосіб життя й тарілку — як ефективно позбутись кандидозу
Щоб добре росли і були здоровими: якою має бути дитяча зарядка — комплекс вправ
Не страшно, якщо підготуватися! Магнітні бурі в грудні 2022: дати та рекомендації

Відео
Як працюють українські енергетики після масованих атак росіян

На передовій енергофронту — як українські спеціалісти відновлюють живлення, ризикуючи власним життям
Зеленський та РНБО ввели санкції проти Української православної церкви (УПЦ МП)
Санкції проти Московського патріархату — Зеленський розповів про захист духовної незалежності України
0:04:35
Високопілля
Одразу почалося сортування, а найстрашніше — все частіше зникали люди: як жило Високопілля під окупацією
Щоб добре росли і були здоровими: якою має бути дитяча зарядка — комплекс вправ
Запоріжжя, Харківщина та Дніпропетровщина. Цієї ночі окупанти знов гатили по Україні
0:09:59
Сапери ДСНС
Робота на межі життя та смерті — як сапери щосекунди ризикують життям
Карта бойових дій в Україні 02.12.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 2 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:07:34
Генератори у висотках
Генератори для висоток. Як підключити воду, тепло та ліфти під час блекауту
0:03:02
Виставка у Лондоні
Про це знатимуть усі! У Лондоні відкрили виставку російських воєнних злочинів
0:05:13
Петро Ковальов
Щоденник окупації: житель селища на Чернігівщині документував усі воєнні злочини росіян
0:03:10
У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Рятувати життя попри все! У Черкасах провели операцію на відкритому серці без світла
Більше відео
Системи ППО для України
Читати далі
Захистити українське небо: які системи протиповітряної оборони незабаром з’являться в Україні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь