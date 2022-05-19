Дитяче заспокійливе на ніч від ЗСУ: особливі казки від особливих людей

На жаль, щоденні зведення про втрати російської армії або заспокійливі виступи Арестовича можуть позитивно впливати на дорослих, але не на дітей.

У певному віці вони не до кінця розуміють, що відбувається довкола, що пишуть в новинах та що розповідають дорослі. Їм теж потрібна підтримка і своєрідне заспокійливе.

Особливо коли хтось із батьків або рідних зараз на фронті чи коли дитину евакуювали з дому туди, де немає друзів.

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А що може подіяти та заспокоїти малечу краще за старі-добрі казки?

Казки від захисників України

Згадай себе у дитинстві — казки повчали, давали нам розуміння того, як може бути, розвивали фантазію та врешті-решт заспокоювали.

А якщо це будуть не прості казки? А казки від ЗСУ, які читатимуть воїни — ті, що захищають нас щодня, борються за нашу свободу.

Дитина розумітиме: якщо казку читає воїн, значить усе гаразд. Це матиме своєрідний ефект заспокійливого.

Коли казку читає захисник — значить усе добре, перемога скоро.

Саме з цієї думки міністра освіти й науки Сергія Шкарлета та внаслідок спільних зусиль МОН, Генштабу ЗСУ та Міноборони з’явився Telegram-канал Підтримай дитину.

У ньому щодня з’являтимуться різні казки — від популярних та відомих, які часто читала бабуся, до авторських, які вперше побачили світ.

Там уже чекають на твою дитину казки від ЗСУ про Івана Телесика, казка про двох братів та оригінальна авторська казка військового — їх буде більше з кожним днем.

Читатимуть їх воїни ЗСУ, які вдень і вночі захищають країну в страшних боях, ризикують життям, але все одно знаходять час на добру казку для українського дитяти.

В цьому так багато тепла та любові, в цьому все наше українство.

На жаль, деякі дітки лишилися напівсиротами чи сиротами і їх простою казкою заспокоїти та втішити вже не вдасться.

Ми розповіли, як допомогти дитині, яка втратила батьків. Адже дуже важливо правильно підібрати підхід, щоб вона не закрилась у собі.