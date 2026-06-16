Для тебе Економія

Чому не приходить Національний кешбек за квітень та коли кошти надійдуть на рахунок

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 16 Червня 2026, 17:00 2 хв.
чому не приходить кешбек за квітень
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь