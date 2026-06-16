Чому не приходить Національний кешбек за квітень та коли кошти надійдуть на рахунок

Кабінет Міністрів України ухвалив стратегічне рішення продовжити дію експериментального проєкту Національний кешбек, спрямованого на підтримку вітчизняних виробників.

Паралельно у Міністерстві економіки України дали вичерпні роз’яснення щодо механізму та строків виплати за покупки, здійснені громадянами у квітні — читай в матеріалі, чому не приходить Нацкешбек за квітень та коли варто очікувати кошти.

Чому не приходить Нацкешбек за квітень: роз’яснення

Наразі накопичені кошти за цей розрахунковий період перейшли у статус обробки, під час якої система верифікує транзакції та формує платіжні відомості. Нарахування за квітень вже почали надходити на рахунки українців наприкінці травня.

Також існують ключові причини, через які покупцям може взагалі не нараховуватися поточний кешбек. Найпоширенішим фактором є звичайний часовий лаг, адже оновлення електронного лічильника транзакцій відбувається лише на наступну добу після візиту до магазину.

Серед інших причин виокремлюють неповну активацію послуги в Дії, відсутність оновлень мобільного застосунку, а також невиданий у мобільному банкінгу дозвіл на обробку персональних транзакцій.

Читати на тему Національний кешбек продовжено до 2028 року: Кабмін ухвалив нові умови виплат Уряд ухвалив рішення про продовження проєкту до 2028 року.

Крім того, нарахування заблокується, якщо покупець скористався карткою фінансової установи, яка не входить до переліку уповноважених банків-учасників, або здійснив покупку на касі, яка технічно не налаштована під програму.

Окремо наголошується, що наявність маркування Зроблено в Україні на упаковці не є автоматичною гарантією нарахування коштів — товар і сам продавець мають бути офіційно внесені до відповідного державного реєстру, перевірити який можна за допомогою вбудованого в Дію сканера штрих-кодів.

Поточним законодавством донарахування коштів за минулі періоди через помилки користувачів не передбачено.

Раніше ми розповідали, на що можна витратити Національний кешбек — читай в матеріалі, які товари можна купити за ці кошти.

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